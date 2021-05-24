Dünya Vaka ve ölüm sayılarında rekor Hindistanda koronadan ölenlerin sayısı 300 bini geçti
ASYA

Vaka ve ölüm sayılarında rekor: Hindistan’da koronadan ölenlerin sayısı 300 bini geçti

Hindistan’da son 24 saatte 4 bin 455 kişinin korona nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu ülkede salgının başından bu yana hayatını can kaybı 303 bin 751’i aştı.

Haber Merkezi İHA
Vaka ve ölüm sayılarında rekor: Hindistan’da koronadan ölenlerin sayısı 300 bini geçti
Hindistan’da koronadan ölenlerin sayısı 300 bini geçti.

Dünya genelinde korona virüs vaka ve ölü sayısında artış sürerken, Hindistan’da korona virüs salgınında vaka ve ölüm sayılarında rekor kaydedildi. Ülkede son 24 saatte 4 bin 455 yeni korona virüs kaynaklı can kaybı yaşanmasıyla ülke genelinde toplam korona kaynaklı ölü sayısı 303 bin 751’i ulaştı. Korona virüs vaka sayısı ise 26 milyon 752 bin 447 olarak açıklandı.

ÖLÜ SAYISI 4 BİNİN ÜZERİNDE

Hindistan sağlık bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk 100 bin Covid-19 kaynaklı ölüm 9 ayda kaybedilirken, 7 ay içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bine, son 100 bin ölü ise yalnızca son 26 günde görüldü. Bakanlık, son 26 günde günlük ölü sayısının 4 binin altına düşmediğinin altını çizdi. Hindistan hükümetinin Covid-19 danışmanı K. Vijay Raghavan, “Hindistan’da üçüncü bir Covid-19 dalgasının yaşanması kaçınılmaz” ifadesini kullandı.

Hindistan’da 196 milyon kişiden fazla aşılandı
Hindistan’da son 24 saat içerisinde, 942 bin 722 aşı yapılırken toplamda 196 milyon kişi aşılandı. Ülkede yerli aşı Covishield, Covaxin aşısının yanı sıra Rusya tarafından üretilen Sputnik-V aşısı halka uygulanıyor.

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