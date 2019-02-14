Varşova'daki İran zirvesi: 60 ülke katılıyor

Polonya'da, ABD öncülüğünde düzenlenen Ortadoğu konulu konferansta, İran'ın yanı sıra İsrail-Filistin sorununun, terör örgütü DEAŞ ile mücadelenin, Suriye ve Yemen konularının ele alınması bekleniyor.

Başkent Varşova'da başlayan ve İsrail'i Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD'yi Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun temsil edeceği konferansa, birçok Arap ülkesi ile Fransa ve Almanya, bakanlar düzeyinde katılıyor.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin yanı sıra Rusya, Çin ve Filistin'in katılmadığı konferansta ele alınacak meselelerle ilgili somut eylem planına dair herhangi bir imada bulunulmadı.

Reuters ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda and İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Varşova'da.

ABD Başkanı Donald Trump, ilk etapta konferansta İran meselesine odaklanılacağını açıklamıştı. Bazı davetlilerin, İran odaklı bir etkinliğe katılma konusunda tereddüt etmesi üzerine organizatörler konferansın gündemini genişletmişti.

Avrupa'da birçok ülke, ABD'nin geçen yıl geri çekilmesinin ardından İran ile 2015 yılında varılan nükleer anlaşmayı muhafaza etmeye çalışıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, konferansı, "İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçları doğal bir vakıaya dönüştürme çabası" olarak değerlendirmiş, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif de "İran karşıtı umutsuz bir sirk" olarak nitelendirmişti.

Polonya’da komünist rejimi devirdiğimiz gibi, İran'da da aynısını yapacağız. Bunu yakında Tahran'da kutlayacağız.

Reuters Varşova'daki Ortadoğu konferansına 50'den fazla ülke katıldı. Katılımcı ülkelerin liderleri aile fotoğrafı çektirdi.

Trump'ın avukatı: İran rejimin devireceğiz

ABD Başkanı Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, Varşova'da yaptığı açıklamada, Polonya'daki, Sovyet Komünistlerinin hükmü altındayken Katolik Polonya halkının ABD’den, komünizmden kurtarmak için yardım istediğini ve dönemin başkanı Ronald Reagan tarafından bu halkın komünizmden kurtulmasını hatırlatarak, “Şu anda da İranlılara yardım etmek isteyen Başkan Trump var. Polonya’da yaptığımız kutlamayı yakında Tahran'da da yapacağız” ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı Donald Trump ve avukatı Rudy Giuliani.

İran'dan tepki: Bizi şeytanlaştırmaya çalışıyorlar

İran, ABD öncülüğünde Polonya'da düzenlenen Orta Doğu konulu konferansın İran'ı bölgede "şeytanlaştırmayı" ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) rolünü etkisiz kılmayı amaçladığını ileri sürdü.

İran'ın BM Temsilciliği, Varşova'da başlayan Orta Doğu konulu konferans hakkında bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Toplantının belirtilen hedefleri ve tarafgir gündemi, halen çok sayıda trajik facianın acısını yaşayan bölgede güvensizliği, kaosu, krizi ve çatışmayı arttıracak niteliktedir." ifadeleri yer aldı.

AA ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ortak basın açıklaması yaptı.

Zirvenin ABD'nin kötü niyetlerini yansıttığı vurgulanan açıklamada, toplantının İran'ı Orta Doğu'da "şeytanlaştırmayı" ve BMGK'nın rolünün etkisiz kılmayı amaçladığı savunuldu.

Polonya'nın başkenti Varşova'da başlayan ve İsrail'i Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD'yi Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun temsil edeceği konferansa, birçok Arap ülkesi ile Fransa ve Almanya, bakanlar düzeyinde katılıyor.

Netanyahu: İran'ı Suriye'den çıkaracağız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen konferansta İsrail ile Arap ülkelerinin "ortak çıkarları olan" İran'a karşı mücadeleyi tartışacağını söyledi.

Bugün Varşova'da başlayan "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı konferansa katılmak için bu şehre giden Başbakan Netanyahu, konferansın açılışı öncesi İsrailli basın mensuplarına bazı açıklamalarda bulundu.

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi bin Abdullah ile Varşova'da konakladığı otelde yaptığı görüşmenin "çok iyi" geçtiğini söyleyen Netanyahu, "Umman Dışişleri Bakanıyla bölge ülkelerinin ortak çıkarlarını geliştirmek için ne tür adımlar atabileceğimizi değerlendirdik." dedi.

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Netanyahu, Varşova'daki konferansa 60 ülkeden temsilcinin katıldığını hatırlatarak, "Hepimizin ortak çıkarı olan İran ile savaşı tartışacak" diye konuştu.

Açıklamasında Netanyahu ayrıca Suriye'den çıkarmak için İran'a baskı kurduklarını ve bunu yapmakta kararlı olduklarını sözlerine ekledi.

Reuters ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ve eşi Agata Kornhauser-Duda tarafından havalimanında karşılandı.

İranlı muhalifler Varşova'da gösteri yaptı

Avrupa’da yaşayan İranlı rejim karşıtları Polonya’nın başkenti Varşova’da gösteri düzenledi.ABD ile Polonya’nın ev sahipliğinde Varşova’da bugün başlayacak Orta Doğu Zirvesi öncesinde İranlı muhalifler protesto gösterisi düzenledi. Çoğunluğunu İran Milli Direniş Konseyi üyelerinin oluşturduğu gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

Zirvenin yapılacağı Varşova Ulusal Stadyumu önündeki “Özgür İran” protesto gösterisinde konuşan İran Milli Direniş Konseyi üyeleri, İran’daki mevcut rejimin yıkılmasını istedi. Sık sık “İran’a Özgürlük” sloganlarının atıldığı gösteride konuşmacılar İran’da yaşanan insan hakları ihlallerini de dile getirdi.Gösteriye eski New York Belediye Başkanı ve halen ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatı olan Rudy Giulian ve bazı Polonyalı milletvekilleri de destek verdi. Orta Doğu’da barış ve stabilizasyonu konu edineceği belirtilen Varşova’daki zirvenin kimi çevrelerce aslında İran’ı hedef aldığı dile getirilirken İranlı muhaliflerin rejim karşıtı gösterisi de dikkat çekti.

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