Hacılar şeytan taşladı

Kutsal topraklardaki Müslümanlar, Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde de Mina’ya yöneldi. Bayramın ilk günü tavafın ardından sa’y yapan; kurbanlarının da kesilmesiyle tıraş olup ihramdan çıkan hacılar, ikinci gününde olduğu gibi bayramın üçüncü gününde de Cemarat’a geçerek, sırasıyla “küçük, orta ve büyük şeytan”a yedişer taş attı.

ORGANİZASYON BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Şeytan taşlamanın ardından hacılar, Kabe’ye geçerek veda tavafı yaptı.

Öte yandan Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Tevfik Al Rabiah, hacılar arasında herhangi bir korona virüs vakası tespit edilmediğini, hac organizasyonunun başarıyla tamamlandığını duyurdu. Sağlık Bakanlığının hacılara hizmet etmek için nitelikli ve eğitimli kişileri görevlendirdiğini söyleyen Rabiah, bu yıl hac organizasyonunun 60 bin kişi ile sınırlanmasının hacıların sağlık ve güvenliğinin korunmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

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Kabe'de görev yapan kadın memur

KADIN GÜVENLİK GÖREVLİLERİ KABE'DE

Suudi Arabistan’da Hac döneminde, kadın güvenlik birimleri ilk kez Mekke’de Mescid-i Haram’da görev aldı. Hacı adaylarının tavaf ettiği Kabe çevresinde haki üniformalarıyla nöbet tutan kadın güvenlik görevlileri güvenliği sağladığı gözlemlendi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın ülkedeki reform çalışması çerçevesinde kadın güvenlik görevlilerinin Mekke ve Medine’de görev yapmaya başladığı belirtiliyor.