Venedik'in simgesi eski günlerini arıyor: 2 yıldır çalışmıyoruz

İtalya'nın kanallarıyla bilinen Venedik kentinin simgesi gondolları süren gondolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinin zayıflamasını ve bir an önce işlerinin eski yoğun günlerine dönmesini bekliyor.

Bu yıl kuruluşunun 1600. yılını kutlayan Venedik kenti, özellikle Kasım 2019'da yaşanan sel felaketi ve hemen ardından Kovid-19 salgınının patlak vermesiyle büyük darbe alan turizm sektörünün yaz sezonunda hareketlenmesini umuyor.

Salgın sebebiyle uluslararası seyahatler durma noktasına gelirken, sınırların turistlere kapanması, doğal olarak tarihi kentle bütünleşen gondolcuları da etkiledi.

Turizm sezonunun başlamasına rağmen salgın ve tedbirler sebebiyle antik kentin sokakları, meydanları ve kanallarının halen boş olduğu gözlendi. Kovid-19'a yönelik tedbirler sayesinde vaka sayısının düşmesi ve aşılama kampanyasının yaygınlaşmasının ardından kent yeniden turistleri ağırlamaya hazır görünüyor.

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Yeni sezondan umutlu olan gondolcular, geçirdikleri bu zor dönemi, yeni sezondan beklentilerini değerlendirdi.

Babadan oğula geçen gondolculukta 25 yılı deviren Gianni Dei Rossi, bir dönem kentte yaşayan aristokrat ailelerin ulaşım aracı olan, şimdilerde ise kente gelen turistler için yapılması gerekenler listesinde başı çeken gondol turlarının eski günlerini aradığını söyledi.

2 yıldır çalışmıyoruz

2019'un son aylarında kentte suların olağanüstü şekilde yükseldiğini ve hemen ardından Kovid-19 salgınının başladığını anımsatan Rossi, "Yaklaşık 2 yıldır doğru düzgün çalışamıyoruz. Geçen yılki karnavaldan sonra salgın sebebiyle her şey kapandı. Geçen yıl çalışamadık, sadece geçen yaz 2 ay boyunca iş yapabildik: ağustos ve eylülde. Daha sonra tekrar duruldu işler. Şimdi de kimsenin olmamasından belli. Suların yükseldiği günde biz gondolcular zarar gördük. Ama zarar daha çok dükkanlar, oteller, restoranlar ve tüm bu aktiviteler için oldu. Onlar her şeylerini kaybetti. Bir kısmı bir daha açamadı. Venedik yaklaşık 2 yıldır gerçekten acı çekiyor." ifadelerini kullandı.

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Rossi, işlerinin Kovid-19 salgınından ciddi şekilde etkilendiğine dikkati çekerek "Yüzde 95 iş kaybı yaşadık. İşin büyük kısmı Venedik'e hafta sonu gezmesi için gelen ailelerden, gruplardan, organize edilen turlardan, Çinlilerden, Japonlardan, Korelilerden, Güney Amerikalılardan, Türklerden oluşuyordu. Bir anda hiç kimseyi burada göremez olduk. Neredeyse sıfırladık diyebilirim." dedi.

Her yer boş

Sezonun iyi geçmesi umudunu yineleyen Rossi, "Normalde haziran ayı burada yoğun sezon olmalı ama her yer boş. Halen kapalı olan oteller var. Geçen yıl, yanılmıyorsam 30 Mayıs'ta açtık. Haziranda çalışmaya geldik ama bir şey yapamadık. Temmuzda ve ağustosta biraz iş yaptık ki onlar da bu yakınlardan gelenlerdi. Okulların açılmasıyla işlerimiz azaldı." diye konuştu.

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Venedik kentinin simge yapılarından turistlerin uğrak noktası Rialto Köprüsü'nü işaret eden Gianni De Rossi, "Normal bir zamanda burası vapur taksilerin, gondolların, vapur trafiğinin olduğu son derece kaotik bir yerdir. Ancak şu anda gördüğünüz üzere etrafta kimseler yok. Normalde çok fazla trafik olur ama şu an durmuş vaziyette. Umuyoruz iyi ki gider. Ama göstergeler iyi değil. Mayıs ortasındayız sezon başlangıcını genellikle bu dönem burada görebilirdiniz çoktan ama şu an burada bir şey görünmüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bir diğer gondolcu Alessandro Zuffi de "Yeniden başlamayı ümit ediyoruz, diğer tüm sanat şehirleri gibi. Durmuş vaziyetteyiz ama yeniden hareketleneceğimizi düşünüyorum çünkü Venedik dünyada eşsiz bir şehir. Herkes Venedik'i ziyaret etmek istiyor." dedi.

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Umut var

İşlerinin eski günlerdeki gibi olmadığını ama geleceğe dair iyimserliklerini koruduklarını dile getiren Zuffi, şunları söyledi:

"Güvenli ve iyi şekilde başlamasını umuyoruz. Bugünlerde pek müşteri yok. Cumartesi ve pazar günleri haricinde pek müşteri olmuyor. Yabancı çok çok az müşterimiz oluyor, genelde Venedik ve çevresinden gelenler var."