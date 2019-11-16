Venedik'te su baskınının faturası 1 milyar Euro

Hafta başından bu yana su baskınlarının devam ettiği İtalya'nın Venedik kentinde maddi hasarın 1 milyar Euro civarında olduğu tahmin ediliyor.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, Il Messaggero gazetesine yaptığı açıklamada tahmini maddi hasarla ilgili olarak, "1 milyar Euro civarında. Her şey kuruduğunda suların evlere, iş yerlerine, dükkanlara, kültürel ve sanatsal mirasa verdiği zararı net olarak anlayabileceğiz" dedi.

Venedik'te daha önce 1966'da deniz suyu seviyesi 194 santimetre yükselmişti.

Salı akşamı deniz suyu seviyesinin son 53 yılın rekorunu kırarak 187 santimetre yükselmesinin ardından Venedik'te hala su baskınları devam ediyor.

Dün de deniz suyu seviyesi 154 santimetre yükselerek yeni bir rekor kırmıştı. 1872 yılından bu yana bilinen kayıtlara göre, kentte daha önce su seviyesi aynı yıl içinde iki kez 150 santimetrenin üzerine çıkmamıştı.

Kentte bugün de sular 105 santimetre yükselirken Venedik yönetimi yarın için alarm verdi. Belediyenin uyarı sistemine göre yarın öğlen saatlerinde su seviyesinin 160 santimetreye yükselmesi bekleniyor.

'Olağanüstü bir tarihe, sanatsal ve turistik değere sahip, UNESCO Dünya Mirasları listesindeki Venedik'teki su baskınları kent sakinlerinin yanı sıra mimari ve sanatsal başyapıtlar açısından da endişelere yol açıyor.

Corriere della Sera gazetesi kentteki her 2 kiliseden birinin su baskınlarında hasar aldığını yazdı. Uzmanlar, Venedik'teki su baskınının deniz suyu kaynaklı olduğuna ve tuzlu suyun hem binalara hem de sanat eserlerine tatlı sudan daha fazla zarar verebileceğine dikkat çekiyor.

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İtalyan hükümeti Venedik ve çevresinde zarar gören yerler için acil durum ilan etmiş ve ilk aşamada acil ihtiyaçlar için 20 milyon Euro'luk bir fon ayırmıştı.

Belediye özel banka hesabı, Kültür Bakanlığı SMS hattı açtı

Venedik Belediyesi de hem İtalya'dan hem de tüm dünyadan kente yardım çağrısı yaparak bağışlar için özel bir banka hesabı açmıştı.

Kültür Bakanlığı da, kentin kültürel mirasını onarma amaçlı bağışlar için bir SMS hattı açtı.

Venedik'te su baskınları sıra dışı sayılmasa da son yıllarda bu vakaların sıklığının arttığına dikkat çekiliyor. İtalyan Çevre Bakanlığı'na bağlı Çevre Koruma ve Araştırma Yüksek Enstitüsü verilerine göre, Venedik'te deniz sularının yükselmesi nedeniyle yaşanan seller 1990'lara kadar yılda 6-8 kez görülürken, bugün bu ortalama yılda 10-12'ye yükselmiş durumda.

Venedik Belediye Başkanı Brugnaro da bu hafta yaşanan su baskınlarının iklim değişikliğinin etkisi olduğunu söylemişti.

Venedik Belediyesi verilerine göre deniz suyunun 80 santimetre ükselmesi, San Marco Meydanı gibi kentin en alçak noktalarında su baskınlarına yol açmaya yetiyor.

Deniz suyu seviyesindeki 110 santimetrelik bir artış kentin yüzde 12'sini, 140 santimetrelik artış ise yüzde 59'unu sular altında bırakıyor.