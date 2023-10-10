Venezuela Devlet Başkanı Maduro İsrail'i 'soykırım' yapmakla suçladı: Ateşkesin başarılmasını sağlayacak ve adil bir barışın başlatılmasını çözecek kişi Erdoğan olabilir

Nicolas Maduro
"Egemen bir Filistin Devletinin kurulması gerekiyor"
Maduro, barış müzakerelerinin bir an önce başlaması gerektiğini ve BM kararlarına saygı duyulacak şekilde bağımsız ve egemen bir Filistin Devletinin kurulması gerektiğini söyledi.
"Filistin topraklarını iki parçaya böldüler"
Filistin halkını daima savunacaklarını anlatan Maduro, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın iki devletli çözüm çağrısını da desteklediklerini belirtti.
"Recep Tayyip Erdoğan ile tamamen aynı fikirdeyim"
"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tamamen aynı fikirdeyim. Son derece aklı başında kelimeler kullanıyor. BM kararlarına saygılı, adil ve tam barışın sağlanması gerekiyor. İnanıyorum ki bir lider olarak bu duruma müdahale edecek, ateşkesin başarılmasını sağlayacak ve adil bir barışın başlatılmasını çözecek kişi Erdoğan olabilir."