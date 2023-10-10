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Dünya

Venezuela Devlet Başkanı Maduro İsrail'i 'soykırım' yapmakla suçladı: Ateşkesin başarılmasını sağlayacak ve adil bir barışın başlatılmasını çözecek kişi Erdoğan olabilir

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Gazze'de ayrım gözetmeksin sivillerin yaşadığı binaların bombalandığını belirterek, İsrail'i Filistin halkına karşı "soykırım" yapmakla suçladı. Maduro, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tamamen aynı fikirdeyim. Son derece aklı başında kelimeler kullanıyor. BM kararlarına saygılı, adil ve tam barışın sağlanması gerekiyor. İnanıyorum ki bir lider olarak bu duruma müdahale edecek, ateşkesin başarılmasını sağlayacak ve adil bir barışın başlatılmasını çözecek kişi Erdoğan olabilir" ifadelerini kullandı.

09:30 . 10/10/2023 Salı
AA
Nicolas Maduro

Nicolas Maduro

Katıldığı programda konuşan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Birleşmiş Milletlerin (BM) açıklamasını dikkatli ve endişeli şekilde okuduklarını vurgulayarak,
"Gazze'de Filistin halkına yönelik soykırım başladı"
dedi.
İsrail'in Gazze'de daha önce defalarca "katliam" yaptığını dile getiren Maduro,
"Gazze'de ayrım gözetmeksizin sivillerin yaşadığı binalar vuruluyor, her yer bombalanıyor, kadınlar ve çocuklar her gün ölüyor. Dünyadaki tüm Müslüman kardeşlerime, Hristiyanlara ve Yahudilere sesleniyorum, acil ateşkes için BM'ye çağrıda bulunalım"
vurgusu yaptı.

"Egemen bir Filistin Devletinin kurulması gerekiyor"

Maduro, barış müzakerelerinin bir an önce başlaması gerektiğini ve BM kararlarına saygı duyulacak şekilde bağımsız ve egemen bir Filistin Devletinin kurulması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin Devleti hayata geçirilmesi ertelenemez bir ihtiyaç
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin Devleti hayata geçirilmesi ertelenemez bir ihtiyaç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Açılış Töreni'nde konuştu. Farklı inanç gruplarına karşı ayrımcılığa izin vermeyeceklerini belirten, Erdoğan, "2019 senesinde temelini birlikte attığımız Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin açılışında sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum" dedi. Erdoğan, Filistin- İşgalci İsrail gerilimine ilişkin, "Gazze halkının abluka sebebi ile çektiği sıkıntıların hafifletilmesi içinde ilgili kurumlarımız aracılığı ile her türlü gayreti gösterdik. Bugünde 'Adil bir barışın kaybedeni olmaz' düsturuyla hareket ediyoruz" dedi. Başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulmasının ertelenemez olduğunu bir kez daha vurgulayan Erdoğan, "Bölgemizdeki sorunların kökeninde Filistin meselesi bulunuyor. Bu mesele hakkaniyete uygun çözülmedikçe bölgemiz barışa hasret yaşamaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Filistin halkının yıllardır her türlü zorbalığa ve ayrımcılığa maruz kaldığını hatırlatan Maduro,
"BM, 1967'de uygulanması için zorunlu bir karar yayımladı. Karara göre, İsrail ve Filistin Devleti için çizilmiş sınırlara saygı gösterilecek, aynı zamanda Doğu Kudüs, Filistin'in başkenti olacaktı ancak İsrail'de başa geçen bütün hükümetler devamlı olarak bu kararı çiğnedi"
değerlendirmesinde bulundu.

"Filistin topraklarını iki parçaya böldüler"

Maduro, yeni nesilden Filistin'in tarihine bakmasını isteyerek,
"Zulüm, abluka ve haksızlık yıllardır devam ediyor. Haritaya bakarsanız Filistin'in yıllar içerisinde topraklarının nasıl elinden alındığını anlarsınız. Filistin topraklarını iki parçaya böldüler. Uluslararası medya bunu görmek istemiyor yani sağır ve dilsizi oynuyor"
şeklinde konuştu.

Filistin halkını daima savunacaklarını anlatan Maduro, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın iki devletli çözüm çağrısını da desteklediklerini belirtti.

"Recep Tayyip Erdoğan ile tamamen aynı fikirdeyim"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail ve Filistin'e yönelik açıklamalarına destek veren Maduro, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tamamen aynı fikirdeyim. Son derece aklı başında kelimeler kullanıyor. BM kararlarına saygılı, adil ve tam barışın sağlanması gerekiyor. İnanıyorum ki bir lider olarak bu duruma müdahale edecek, ateşkesin başarılmasını sağlayacak ve adil bir barışın başlatılmasını çözecek kişi Erdoğan olabilir."


#Nicolas Maduro
#Recep Tayyip Erdoğan
#Venezuela
#İSrail
30 dakika önce
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