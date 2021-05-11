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Dünya Venezuela ve Meksika İsrailin Doğu Kudüs ve Gazzedeki saldırılarına tepki gösterdi
AMERİKA

Venezuela ve Meksika İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi

Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa'dan Sorumlu Bakan Yardımcısı Yvan Gil ile Meksika Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi.

Haber Merkezi AA
Venezuela ve Meksika İsrailin Doğu Kudüs ve Gazzedeki saldırılarına tepki gösterdi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında çok sayıda kişi yaralandı.

Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa'dan Sorumlu Bakan Yardımcısı Yvan Gil, Twitter hesabından İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarının fotoğraflarını paylaşarak İsrail'in bombardımanının 5 saattir devam ettiğine dikkati çekti. Gil, "İnsanların demokrasisine saldırmak söz konusu olduğunda kendilerini insan hakları savunucusu ilan edenler, sadece soykırım karşısında sessiz kalırlar! Dursun artık katliam şimdi!! " ifadelerini kullandı.

Meksika'dan itidal çağrısı

Meksika Dışişleri Bakanlığı da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli ailelerin yerinden edilmesinin endişe verici olduğu belirterek, "Meksika bütün taraflara şiddet ve provokasyondan uzak durma çağrısı yapmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kudüs, Gazze ve diğer bölgelerde artan şiddetten derin endişe duymakta olduğunu dile getiren bakanlık, daha fazla sivil can kayıplarına mani olmak için her iki tarafa da itidal çağrısında bulundu.

Dünya genelinde ünlüler İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepki gösterdi
DÜNYA
Dünya genelinde ünlüler İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepki gösterdi

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Bölgede tansiyonu artıran saldırıda 205 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail polisi, dün sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırısında 9'u çocuk 20 Filistinlinin şehit olduğunu, yaralı sayısının da 95'e yükseldiğini duyurmuştu.

Filistinli küçük kızın işgalci İsrail polisine sözleri yeniden gündemde: Siz hatalısınız ve teröristsiniz
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Filistinli küçük kızın işgalci İsrail polisine sözleri yeniden gündemde: Siz hatalısınız ve teröristsiniz
2014 yılında çekilen bir görüntüde, Filistinli kız çocuğunun söylediği sözler yeniden gündem oldu. İşgalci İsrail askerlerinin önüne geçen 10 yaşında küçük bir kız çocuğu, cesur ve korkusuz bir şekilde gerçekleri yüzlerine haykırarak, 'Siz hatalısınız ve teröristsiniz. Bize hiçbir şey yapamazsınız. Dünya bizimle birlikte, sizinle değil.'' diye seslenmişti.

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İşgalci İsrail polisi Mescid-i Aksa'da AA kameramanına saldırdı
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İşgalciler yaktı yıktı, Filistinli küçük çocuk temizledi
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İşgalciler yaktı yıktı, Filistinli küçük çocuk temizledi
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