Dünya Venezuelada Rus yapımı SU-30 tipi savaş uçağı düştü 2 pilot hayatını kaybetti
AMERİKA

Venezuela’da Rus yapımı SU-30 tipi savaş uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti

Venezuela’da Rus yapımı SU-30 tipi savaş uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti

Venezuela Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin orta kısımlarında bulunan Guarico eyaletinde planlı uçuşunu gerçekleştiren Rus yapımı SU-30 tipi savaş uçağının düştüğü belirtildi.

Haber Merkezi IHA
Rus yapımı SU-30 tipi savaş uçağı.
Rus yapımı SU-30 tipi savaş uçağı.

Venezuela Hava Kuvvetleri’ne ait Rus yapımı SU-30 tipi savaş uçağı ülkenin orta kesiminde düştü.

  • Yaşanan kazada uçağın her 2 pilotunun öldüğü ifade edilirken, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’nun kazanın nedenleri ve zararın araştırılması için talimat verdiği açıklandı.

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Venezuela ve Rus basınında çıkan haberlere göre, Venezuela Savunma Bakanlığı ile ülkedeki Rus askeri üssündeki askeri diplomatlar kaza ile ilgili irtibat kurdu. Rus uzmanların, uçağın düşüş nedeninin ortaya çıkarılması için Venezuelalı uzmanlarla birlikte çalışmasının kararlaştırıldığı öğrenildi.

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