Venezuela'da yolsuzluk soruşturması: İki muhalif siyasetçi için yakalama kararı çıkartıldı

California Üniversitesi'nde bir gece önce İsrail yanlılarının Filistin protestosu yapan öğrencileri demirler ve sopalarla döverken izlemekle yetinen ABD polisi, bu sabaha karşı Filistin destekçisi öğrencilerin çadırlarına terör operasyonunu andıran bir baskın yaptı. Sis bombaları ve biber gazı ile alana giren ABD polisinin o anları yabancı medya kuruluşlarında canlı olarak yayınlandı.