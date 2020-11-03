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Viyana'daki silahlı saldırı: Viyana'da ne oldu?

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki saldırıda iki kişi öldü

Avusturya'nın başkenti Viyana'da meydana gelen çatışmada iki kişinin öldüğü duyuruldu. Viyana Sağlık Kurumu Sözcüsü Christoph Mierau da 15 kişinin yaralandığını bunlardan 7'sinin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Sebastian Kurz, "Polisimiz bu iğrenç terör saldırısının faillerine karşı kararlı bir mücadele yürütüyor" ifadelerini kullandı ve ülkenin zor saatler yaşadığını belirterek, bu zaman zarfında emniyet güçlerinin gösterdiği çaba için teşekkür etti.

Haber Merkezi AA
Avusturya'nın başkenti Viyana'da silahlı çatışma yaşandı.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da silahlı çatışma yaşandı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Harald Sörös, Avusturya Haber Ajansına (APA) yaptığı açıklamada, saldırıda iki kişinin öldüğünü söyledi.

Bir sivil, bir saldırgan öldü

Sörös, çatışma esnasında bir sivilin yanı sıra saldırganlardan birinin öldüğünü ifade etti. Öte yandan Viyana Sağlık Kurumu Sözcüsü Christoph Mierau da 15 kişinin yaralandığını bunlardan 7'sinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Avusturya basınında yer alan haberlere göre, silahlı çatışma bir sinagogun da bulunduğu sokakta meydana geldi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da silah sesleri: Saldırıda ölü ve yaralılar var
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Avusturya’nın başkenti Viyana’da silah sesleri: Saldırıda ölü ve yaralılar var
Avusturya'nın başkenti Viyana'da Schwedenplatz bölgesinde bulunan bir sinagog yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.


Avusturya Başbakanı Kurz'dan saldırıya ilişkin açıklama

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, başkent Viyana'da meydana gelen saldırıya ilişkin, "Polisimiz bu iğrenç terör saldırısının faillerine karşı kararlı bir mücadele yürütüyor." ifadesini kullandı.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

"İğrenç terör saldırısı"

  • Kurz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin zor saatler yaşadığını belirterek, bu zaman zarfında emniyet güçlerinin gösterdiği çaba için teşekkür etti. Başbakan Kurz, saldırıya ilişkin "Polisimiz bu iğrenç terör saldırısının faillerine karşı kararlı bir mücadele yürütüyor." görüşünü paylaştı.

Polisin saldırganlardan birini etkisiz hale getirdiğini vurgulayan Başbakan Kurz, teröre karşı mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

"Mücadele kararlı bir şekilde sürecek"

  • Polisin saldırganlardan birini etkisiz hale getirdiğini vurgulayan Kurz, teröre karşı mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

  • Kurz, uluslararası toplumdan gelen dayanışma mesajlarına teşekkür ederek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

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