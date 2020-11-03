Viyana'daki silahlı saldırı: Viyana'da ne oldu? Avusturya'nın başkenti Viyana'daki saldırıda iki kişi öldü Avusturya'nın başkenti Viyana'da meydana gelen çatışmada iki kişinin öldüğü duyuruldu. Viyana Sağlık Kurumu Sözcüsü Christoph Mierau da 15 kişinin yaralandığını bunlardan 7'sinin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Sebastian Kurz, "Polisimiz bu iğrenç terör saldırısının faillerine karşı kararlı bir mücadele yürütüyor" ifadelerini kullandı ve ülkenin zor saatler yaşadığını belirterek, bu zaman zarfında emniyet güçlerinin gösterdiği çaba için teşekkür etti.

Haber Merkezi 03 Kasım 2020, 01:30 Son Güncelleme: 03 Kasım 2020, 02:11 AA