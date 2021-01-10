Dünya Vuhan Viroloji Enstitüsü yüzlerce sayfalık çalışmayı sildi iddiası
ASYA

Vuhan Viroloji Enstitüsü yüzlerce sayfalık çalışmayı sildi iddiası

İngiliz basını, Çin hükümetini koronavirüsün çıkış noktası olduğundan şüphelenilen laboratuvarla ilgili önemli çevrim içi verileri sildiği iddiasıyla suçladı. Devlet tarafından işletilen Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı (NSFC) tarafından çevrim içi olarak yayınlanan, hayvanlardan insanlara geçen birçok hastalığın araştırmalarını içeren 300'den fazla çalışmanın ayrıntılarının veritabanından silindiği ileri sürüldü.

Haber Merkezi DHA
Vuhan Viroloji Enstitüsü verileri silmekle suçlanıyor.
Vuhan Viroloji Enstitüsü verileri silmekle suçlanıyor.

İngiliz basınında koronavirüsün kaynağı olduğu iddia edilen Vuhan Viroloji Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili yüzlerce sayfalık verinin silindiği iddia edildi.

VERİLERİ SİLİNDİ

Devlet tarafından işletilen Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı (NSFC) tarafından çevrim içi olarak yayınlanan, hayvanlardan insanlara geçen birçok hastalığın araştırmalarını içeren 300'den fazla çalışmanın ayrıntılarının veri tabanından silindiği ileri sürüldü.

ÇİN KANITLARI SAKLIYOR

Çin Parlamentoları Arası İttifak'ın bir üyesi olan eski Muhafazakar Iain Duncan Smith, İngiliz basınına yaptığı açıklamada "Çin açıkça kanıtları saklamaya çalışıyor" dedi. Smith aynı zamanda , "Olanlarla ilgili kapsamlı bir araştırma yapılması hayati önem taşıyor, ancak Çin bunu durdurmak için elinden geleni yapıyor gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 90 milyonu geçti
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 90 milyonu geçti

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
KORONAVİRÜS
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Abone Ol Google News
Googleın karakutusu Calico

Google'ın karakutusu Calico

Böyle bir yılda Calico ismini duymadıysanız bir daha duymanız imkansız.
Hatayda zirve mücadelesi

Hatay'da zirve mücadelesi

Beşiktaş, 19. hafta maçında ligin sürpriz ekibi Hatayspor'a konuk oluyor.
Yetimin tebessümü

Yetimin tebessümü

​Türk askeri, Rasulayn'daki dul ve yetimleri sevindirdi.
Silüeti belirdi

Silüeti belirdi

​Orta açıklığında dünyanın en büyüğü olacak.
MEB'den <br>sürpriz karar

MEB'den
sürpriz karar

Tüm okullarda yarın sabah 10'da bayrak töreni yapılacak.
Atık pillerden üretmeyi başardılar

Atık pillerden üretmeyi başardılar

​Piyasa Çin ve Japonya'nın elindeydi.

"Sözde Cumhurbaşkanı"

"Sözde Cumhurbaşkanı"

​Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında tepki çeken açıklama.

Son fotoğrafları oldu

Son fotoğrafları oldu

​Uçak kalkmadan önce paylaşmışlardı...
WhatsApp'tan kaçan BİP'e geçiyor

WhatsApp'tan kaçan BİP'e geçiyor

​Son 24 saatte 1 milyondan fazla indirildi.
Onay verildi

Onay verildi

​Fenerbahçe, Mesut Özil hayaline kavuşuyor.
Rusya'da Karabağ zirvesi

Rusya'da Karabağ zirvesi

​Aliyev ve Paşinyan, Moskova'da bir araya gelecek
Bu görüntü polisi bile şaşırttı!

Bu görüntü polisi bile şaşırttı!

​Her birine ayrı ayrı ceza yazıldı.
Ümitcan Uygun gözaltında

Ümitcan Uygun gözaltında

​Uyuşturucuyu özendirmek suçundan işlem yapılacak.
Galatasaray'a <br>transfer çalımı

Galatasaray'a
transfer çalımı

Terim'in istediği golcünün yeni takımını açıkladılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.