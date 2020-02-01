Dünya Vuhandan tahliye edilen Türk vatandaşı konuştu Türkiye ve Japonya dışında kimse Çine yardım etmedi
ASYA

Vuhan'dan tahliye edilen Türk vatandaşı konuştu: Türkiye ve Japonya dışında kimse Çin'e yardım etmedi

Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen Türklerden biri olan Neslihan Çimen Xu, sürece ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çimen Xu, Türkiye ve Japonya hariç Çin'e yardım eden ülke olmadığını vurguladı. Çimen Xu, "Çin'de bu çok güzel karşılandı, haber oldu. Dün İngilizler alındı götürüldü. Onların hiçbiri hiçbir şey getirmedi" dedi.

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Çin’in Vuhan kentinde görüldükten sonra hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgınının ardından bu bölgede bulunan Türk vatandaşlar için tahliye süreci başladı.

Tahliye edilen vatandaşlardan biri olan Neslihan Çimen Xu, dün havalimanında beklediği sırada açıklamalarda bulundu. Habertürk'ün haberine göre, bekleyen herkesin çok iyi olduğunu belirterek söze başlayan Çimen Xu, tüm kontrollerden geçtiklerini söyledi.

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Çimen Wu, "Çin hükümeti dün geceye kadar izin vermiyordu. Çin pasaportu taşıyan hiçbir aileye izin verilmiyordu, eş ve çocuk dahil. Düne gece izin verildi, çok şükür eşim ve çocuğumla birlikte Türkiye'ye geleceğiz. Türk makamları çok ulaştı. Bizim ve eşimin ismini, diğer eşi Çinli olan arkadaşlarımız var. Onlar için izin almak için çok uğraştı. Onlara çok teşekkür ediyorum. Sanırım benim gibi eşi Çinli olan Türkler bildiğim kadarıyla var. Büyükelçiliğe sordum ve olduğunu söylediler" ifadelerini kullandı.

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'Çin'e yardım eden olmadı'

Herhangi bir vakayla birebir olarak karşılaşmadıklarını ancak sürekli geçen ambulanslardan korktuklarını sözlerine ekleyen genç kadın, durumun görünenden daha kötü olabileceği yönündeki endişelerini dile getirdi. Yiyeceklere ulaşımın dahi çok güç olduğunu ve ülkenin genelinde bir kaos yaşandığını bildiren Çimen Xu, herkesin birbirinden kaçtığını aktardı.

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Türkiye’ye getirildiklerinde 14 gün karantina altında kalacakları bilgisini tekrarlayan Çimen Xu, "Kendi topraklarımda karantina altına alınmaktan hiç gocunmam, yeter ki kendi topraklarımda olayım. Burası inanın çok zor, sonuçta başka ülkenin vatandaşısınız. Bize birkaç evrak verdiler, onları dolduracağız. Çıkmadan önce de karantinaya alınacağımızın kabul edildiğine dair beyan vermemizi istediler" dedi.

Sözlerine son verirken Türkiye’nin desteklerinin Çin basınında çok güzel tepkilerle karşılandığını aktaran Neslihan Çimen Xu, Ersoy'un "Ailenizle iletişim kuruyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

  • "Evet kuruyorum. Canım babam bizim için çok endişelendi, çok uğraştı. Sağ salim dönmeyi diliyorum. Tek istediğim bu çocuğum ve ailemle birlikte. Bir de şunu eklemek istiyorum, Türkiye ve Japonya'dan başka Çin'e yardım eden olmadı. Maske ve diğer teçhizat dahil olmak üzere. Çin'de bu çok güzel karşılandı, haber oldu. Çok duygulandılar. Kimse göndermedi. Dün İngilizler alındı götürüldü. Onların hiçbiri hiçbir şey getirmedi. Türkiye şu an tıbbi yardımla geliyor. Bu çok güzel karşılandı. Gerçekten bizim için gurur verici."
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