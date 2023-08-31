Wagner yayınladı: İşte Prigojin'in son görüntüleri

Paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin, 23 Ağustos tarihinde Moskova yakınlarında düşen bir uçakta hayatını kaybetti.





Rus yetkililer cansız bedenin teşhis edildiğini açıkladı, Prigojin için basına kapalı bir cenaze töreni bile düzenlendi ancak tüm bunlar Wagner liderinin hayatta olabileceğine dair komplo teorilerinin önüne geçemedi.





Wagner son görüntüleri yayınladı





Prigojin’in kazanın olduğu gün Moskova’ya inen ikinci bir uçakta olduğu ya da düşen uçakta kendi yerine dublörünün olduğu yönündeki iddialar hala tartışılırken, Wagner'e bağlı Telegram kanalı Gray Zone Prigojin'in yeni görüntülerini yayınladı.





Söz konusu görüntülerin Wagner liderinin son görüntüleri olduğu düşünülüyor.





Prigojin videonun başında 'Hayatta olup olmadığımı tartışanlar için' ifadesini kullanıyor.





Hayatta olduğunu kanıtlamak için çekmiş





Gray Zone'un herhangi bir yorum yapmadan yayınladığı videoda 62 yaşındaki Prigojin üzerinde askeri kıyafetlerle bir aracın içinde seyahat ederken görülüyor.





Videoyu hayatta olup olmadığını tartışanlar için çektiğini belirten Wagner lideri, "Ağustos'un ikinci yarısındayız ve ben Afrika’dayım. Nasılım? Beni yok etmeyi düşünen, özel hayatımı, kazancımı tartışmayı sevenlerin söylediklerinin aksine aslında her şey yolunda." diyor.





Video hayatta olduğu iddialarını kanıtlamıyor





Wagner liderinin başarısız isyanı sonrası Afrika'ya gittiği ve buradaki askeri operasyonlara yoğunluk verdiği biliniyor.





Grey Zone görüntülerin ne zaman çekildiğini belirtmedi. Ancak görüntüler yeniyse bile bu Prigojin'in hayatta olduğu iddialarını kanıtlamıyor.









Mezarına gelen karısı değil miydi?









Gray Zone'un yayınladığı video St Petersburg'daki mezarlığı ziyaret eden ve ilk başta Prigojin'in karısı olarak lanse edilen kadının aslında Wagner liderinin dublörü Leonid Krasavin'in eşi Irina Krasavina olduğu yönündeki iddiaların hemen peşinden geldi.





Prigojin seyahatleri sırasında birden fazla dublör kullandığı uzun süredir biliniyordu.





Mezarlıktan gelen görüntüler Prigojin'in uçakta olmadığı yönündeki iddiaları alevlendirdi.









Kremlin: Kasıtlı olarak düşürülme ihtimali değerlendiriliyor





Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, dün yaptığı açıklamada Prigojin’i taşıyan uçağın kasıtlı olarak düşürüldüğü ihtimalinin değerlendirildiğini belirtti.





Soruşturmada farklı senaryoların masada olduğunu belirten Peskov, kaza ile ilgili uluslararası bir soruşturma gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.



