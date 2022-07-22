Wall Street Journal'den Türkiye'nin savunma sanayiine övgü: Küresel bir oyuncu haline geldi

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, 'Drone'lar, insansız deniz araçları ve katil robotlar, Türkiye'yi silah sanayii için güç merkezi yaptı' başlığıyla geniş bir haberi sayfasına taşıdı.

Türkiye'nin yalnızca 20 yıl içerisinde silah üretiminde küresel bir oyuncu haline geldiğini yazan Wall Street Journal, "Türkiye'nin silah üreten bir güç merkezi olma projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için meyvelerini vermeye başladı" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçları, Ukrayna'nın Rus işgaline karşı savaşında güç dengesini değiştirmeye yardımcı oldu ve dünyadaki çatışmaları dönüştürüyor" ifadelerinin kullanıldığı haberde, Erdoğan hükümetinin ABD'ye ve diğer yabancı askeri tedarikçilere olan bağımlılığı azalttığı vurgulandı.

REKLAM

DÜNYA Fransız medyasından Türk SİHA'larına övgü: Üç savaşın seyrini değiştirdi peynir ekmek gibi satılıyor

Silah anlaşmalarının artık ilişkiler kurmak ve küresel hedefleri ilerletmek için kullanıldığının altını çizen Wall Street Journal haberinde, Türkiye'nin TSK'nin ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'ini karşıladığı ve bu oranın 2000'lerin başında sadece yüzde 30 olduğu ifade edildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'le röportaj yapan Wall Street Journal, Demir'in "Yüzde yüz bağımsız olmaya çalışmanın mümkün ve mantıklı bir şey olmadığını biliyoruz. Buradaki anahtar, ne zaman olursa olsun ulusal çıkarlarımızı korumamız gerektiğidir" ifadelerini sayfalarına taşıdı.

DÜNYA SİHA'lara bu kez de İsviçre'den övgü: Herkes Türk mucizesi silahları istiyor

Haberde, insansız kara araçları üreten Ankara merkezli Elektroland Savunma'nın satış direktörü Mustafa Orakçı'nın sözlerine de yer verildi. Orakçı, "Bayraktar'ın başarısı bizim için büyük bir reklam oldu" diye konuştu.

REKLAM

WSJ, Elektroland'in deposunda, yeni sahipleri olan Bangladeş hükümetine gönderilmeyi bekleyen 10 aracın sıra sıra dizildiğini de vurguladı.

DÜNYA Alman basınından Türk SİHA'larına övgü: Gelecekteki savaşlara hakim olacak

TÜRKİYE SİLAH İHRACATINDA DEVLERİ SOLLADI

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne göre Türkiye, 2017 ile 2021 yılları arasında silah ihracatında İsrail ve İsviçre'nin arkasında, Ukrayna ve İsveç'in önünde olmak üzere 12'nci sırada yer alıyor.

2001 yılında 36'ncı sırada yer alan Türkiye'nin en büyük alıcılarının Türkmenistan, Umman ve Katar olduğu ifade edildi.

EKONOMİ Forbes dergisinden Türk SİHA’larına övgü: Zaferin arkasındaki ‘Sihirli Kurşun’

TB2'LERE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Jared Malsin tarafından kaleme alınan makalede, TB2'nin hava şartları izin verdiği sürece 185 mil kadar uzaktan pilot tarafından çalıştırılarak 24 saat havada kalabildiği ifade edildi. TB2'lerden övgüyle bahseden haberde, İHA'ların uzun menzilli kameraları ve radardan kaçınma yeteneklerine ve onları Rus yapımı hava savunmalarından kaçma konusunda usta kıldığı ifade edildi.

REKLAM

EKONOMİ Forbes dergisinden Türk SİHA’larına övgü: Zaferin arkasındaki ‘Sihirli Kurşun’

DÜNYA Bloomberg’den Türk SİHA’larına övgü: Çatışmaların kaderini değiştirdi