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AMERİKA SAVUNMA SANAYİ

Forbes dergisinden Türk SİHA’larına övgü: Zaferin arkasındaki ‘Sihirli Kurşun’

Türk İHA/SİHA'larının başarısı dünya gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Türkiye’nin İHA/SİHA üretiminde gösterdiği başarının kaleme alındığı Forbes'de, Bayraktar TB2’nin muadillerine göre çok daha iyi olduğu belirtildi. Yazıda Türk İHA/SİHA’larının Suriye ve Libya’nın ardından Karabağ’da da büyük fark yarattığı ifade edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayraktar TB2
Bayraktar TB2

Uluslararası tanınırlığa sahip medya kuruluşlarında Türkiye üretimi İHA/SİHA’lara yönelik övgü dolu yazılar yayımlanmaya devam ediyor. Amerikan Forbes dergisi Azerbaycan’ın Karabağ’daki zaferi sonrası Türkiye'nin İHA/SİHA üretimindeki başarısını bir kez daha gündemine taşıdı.

"Libya ve Suriye'den sonra Karabağ'da da fark yarattı"

“Azerbaycan’ın Ermenistan’a Karşı Zaferinin Arkasındaki ‘Sihirli Kurşun’ Dronlar” başlıklı David Hambling imzalı yazıda başta Bayraktar TB2 olmak üzere Türk İHA/SİHA’larının Suriye ve Libya’nın ardından Karabağ’da da farkını ortaya koyduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

  • Azerbaycan’ın kullandığı insansız hava araçları, Ermeni hava savunmasını ve yer varlıklarını ortadan kaldırabildikleri sürece gerçekten de 'sihirli bir mermiydi'. Azerbaycan, çatışmada birkaç farklı insansız hava aracı kullandı. En ölümcül olanlar arasında Türkiye tarafından tedarik edilen Bayraktar TB-2 dronları oldu. Bir ABD MQ-9 Reaper ağırlığının yalnızca sekizde biri ağırlığında ve saatte sadece 80 mil hızla hareket etmesine rağmen, TB2 dört MAM (Akıllı Mikro Mühimmat) lazer güdümlü füze taşıyor ve savaşta oldukça etkili olduğunu kanıtladı.

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Dergide “Azerbaycan, TB2'lerden füzelerin vurduğu anlaşılan araçların birçok derleme videosunu yayınladı. Benzer bir durum Haziran ayında Suriye'de de meydana geldi ve burada yine Türk Bayraktar TB2'ler Rus yapımı düzinelerce uçaksavar aracı imha etti” sözlerine de yer verilirken, kazanılan başarıların ardından birçok ülkenin benzer bir strateji izleyeceği ve İHA/SİHA satın almaya yöneleceği öngörüldü.

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