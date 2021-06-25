Dünya Fransız medyasından Türk SİHAlarına övgü Üç savaşın seyrini değiştirdi peynir ekmek gibi satılıyor
AVRUPA

Fransız medyasından Türk SİHA'larına övgü: Üç savaşın seyrini değiştirdi peynir ekmek gibi satılıyor

Fransa'da yayın yapan Le Monde gazetesi, Türkiye'nin SİHA ve İHA konusunda elde ettiği başarılara değindi. Türk SİHA'larının 2020 yılında üç savaşın seyrini değiştirdiği vurgulanırken, "Türk İHA’ları peynir ekmek gibi satılıyor ve eski Sovyet ülkelerinde başarı kazanıyor." denildi.

Haber Merkezi Diğer
​Fransız Le Mondeden Türk SİHAlarına övgü: Üç savaşın seyrini değiştirdi peynir ekmek gibi satılıyor
Bayraktar TB2 SİHA

Türkiye'nin insansız hava araçları (İHA) ve savunma sanayindeki alanındaki başarısı dünya basınında konuşulmaya devam ediyor.

Fransa'da yayın yapan Le Monde gazetesinde yer alan makalede Türkiye'nin SİHA ve İHA konusunda elde ettiği uluslararası güce değinildi.

Polonya ve Ukrayna'ya yapılan satışlara vurgu yapılırken "İHA'ların gün geçtikçe daha fazla yurt dışına ihraç edildiği" vurgulandı.

"Peynir ekmek gibi satılıyor"

EHA Medya'da yer alan habere göre; Suriye, Libya ve son olarak da Dağlık Karabağ'daki askeri operasyondaki başarılara vurgu yapılan makalede, "Türk İHA’ları peynir ekmek gibi satılıyor ve eski Sovyet ülkelerinde başarı kazanıyor." denildi.

Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ların etkili ve ucuz olduğunu vurgulayan Le Monde, "Türk İHA'ları 2020'de üç savaşın seyrini değiştirdi. On yıldan kısa süre içerisinde ABD, İsrail ve Çin ile birlikte en önemli İHA üreticileri seviyesine yükseldiler." ifadelerine yer verdi.

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