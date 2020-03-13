Dünya Washington Post yayınladı İran koronavirüsten ölenler için toplu mezarlar açtı
AMERİKA

Washington Post yayınladı: İran koronavirüsten ölenler için toplu mezarlar açtı

Washington Post, "İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını kaybedenlerin defnedildiği toplu mezarlara ait olduğunu" iddia ettiği uydu görüntüleri yayımladı.

Haber Merkezi AA
Kum kentinde &quot;Beheşte Masum&quot; isimli mezarlık.
Kum kentinde "Beheşte Masum" isimli mezarlık.

ABD'nin en etkili basın kuruluşları arasında yer alan Washington Post, Kovid-19'un en etkili olduğu ülkelerden İran'la ilgili yeni bir iddia ortaya attı.

Gazetenin internet sitesindeki uydu görüntülerinde, Kum'daki "Beheşte Masum" isimli bölgedeki mezarlık alanının Ekim 2019'da büyük bölümünün boş olduğu; virüsün görülmesinden kısa süre sonra 21 Şubat'tan itibaren ise geniş bir alanda mezarlar kazılmaya başlandığı yer aldı.

92 METREYİ BULAN ÇUKURLAR VAR

  • Uzunluğu 92 metreyi bulan çukurların uzaydan dahi gözlenebildiğine işaret edilen haberde, bu rakamın neredeyse bir futbol sahası uzunluğunda olduğunun altı çizildi.

Haberde, uzman görüşleri ve bazı ifadelere dayanarak, bu mezarların Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren kişilerin gömülmesi için kazıldığı ve insanların topluca gömüldüğü ifade edildi.

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Virüsten yaşamını kaybedenler kireçlenerek gömülmüş olabilir

Washington Post'a konuşan ve adının açıklanmasın istemeyen ABD merkezli Maxar Technologies şirketinden bazı uzmanlar ise, uydu görüntülerinde mezarlar yakınında kireç yığınları bulunduğunu ve virüs nedeniyle yaşamını kaybedenlerin gömülürken kireçlenmiş olabileceğini savundu.

  • Haberde, BBC Farsça masasının 3 Mart'ta servis ettiği ve söz konusu mezarlıkta virüsten ölen kişilerin gömülme anını gösteren görüntülere de yer verildi.

Öte yandan haberde, bu toplu mezarlarla İran'ın birçok defin prosedürünü de terk ederek aceleyle virüs kurbanlarını defnettiği ileri sürüldü.

Açıklanan resmi rakamlara göre, 10 bin kişiye virüs bulaştığı ve aralarında üst düzey devlet yetkililerinin de yer aldığı 429 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen haberlerde, İran'ın gerçek rakamları sakladığı iddialarına da işaret edildi.

Kum'da 846 kişinin virüs kaptığını vurgulayan İranlı yetkililer, bu kentte kaç kişinin yaşamını yitirdiğine dair bir bilgi paylaşmadı.

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