Washington Post'tan İran'ın Türkiye'deki istihbarat ağını çökerten MİT'e övgü

İsveç’te 14 yıl sürgün hayatı yaşayan İranlı muhalif Habib Chaab'ın Türkiye’ye geldikten sonra ortadan kaybolmasına ilişkin gizemi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) başarılı operasyonu sayesinde çözüldü.
MİT, elde ettiği deliller sonucunda İranlı muhalif ismin, İran istihbaratının kontrolündeki uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti tarafından eski eşi kullanılarak tuzağa düşürüldüğünü ortaya çıkardı. Zindaşti ile irtibatlı 11 kişi yakalandı.
MİT'in nefes kesen operasyonu ABD'nin en prestijli gazetelerinden Washington Post tarafından kaleme alındı.
Washington Post gazetesi, gelişmeyi "MİT’in başarılı operasyonu sayesinde Chaab’ın ortadan kayboluşunun gizemi çözüldü. Olayın planlayıcısı İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti ile irtibatlı 11 kişi gözaltına alındı" ifadeleriyle duyurdu.