Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı

Polislerin aşırı güç ve şiddet uygulamasıyla yaşamını yitiren George Floyd için adalet isteyen eylemciler ve ABD polisi.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, kentte son iki gündür düzenlenen protestolara ve şiddet olaylarına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

Özellikle dün gece düzenlenen protestolarda birçok iş yerinin yağmalandığını ve bazı yerlerin ateşe verildiğini anımsatan Bowser, "Anayasanını 1. ek maddesi gereği protestocuların gösteri düzenleme hakkı var ama bunu yaparken şehrimizi yakıp yıkmamalı." ifadesini kullandı.

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Bowser, güvenlik güçlerinin kent genelinde asayişi sağlamaya çalıştığını vurgulayarak, "Bu akşam 19.00'dan itibaren geçerli olmak üzere Washington DC'de 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan ediyoruz." dedi.

"Nefes alamıyorum" feryadı polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan edilirken, olayları kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar da görevlendirilmişti.

OYNAT 00:29 ABD'deki protestolarda polis ve eylemciler karşılıklı diz çöktü ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrasında kaos devam ederken, polis ve eylemciler arasında ilginç bir olay meydana geldi. Polislerin aşırı güç ve şiddet uygulamasıyla yaşamını yitiren George Floyd için adalet isteyen eylemciler ve Oklahoma City polisi dayanışma içerisinde karşılıklı olarak diz çöktü. Ardından, siyahi bir eylemci ile polis arasında geçen diyalog sarılma ile son buldu. Görüntüler, sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

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OYNAT 00:00 ABD'den bir şiddet görüntüsü daha: Bir siyahi vatandaşa karşı 18 polis ABD'nin Gerogia eyaletinin Atlanta şehrinde kameralara yansıyan bu görüntüler infial oluşturdu. Arabadaki iki siyahi vatandaşa saldıran polisler camları kırarak iki kişiye şok tabancasıyla müdahale etti. Arabadaki bir kişiye 18 polisin müdahale ettiği görüldü. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:57 Minneapolis'te bir tankerin göstericilerin arasına daldığı anlar kamerada ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle hayatını kaybetmesinin ardından başlayan şiddet olayları devam ediyor. Bir tanker sürücüsü aracı, Minneapolis kentinde bulunan Interstate 35W otobanında protestocuların üzerine sürdü. Yaşanan olayda ölen ya da yaralan olmazken protestocular, taşlar atıp tankerin üzerine çıkarak sürücüyü durdurdu. Protestocular sürücüyü linç etmek isterken olay yerine gelen polis, tanker sürücüsünü kalabalığın elinden kurtardı. Minnesota Kamu Güvenliği Departmanı tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, tanker sürücüsünün tutuklandığı bildirildi. BiP'te paylaş

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