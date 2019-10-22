Dünya Washingtonda PYDli teröristleri ağırladılar
ORTADOĞU AMERİKA

Washington'da PYD'li teröristleri ağırladılar

ABD'li senatörler Washington'da PKK/YPG'nin paravan olarak kullandığı SDG'nin sözde Eş Başkanı İlham Ahmed'i ağırladı. Maryland Senatörü Chris Van Hollen ve Türkiye'ye yaptırım tehditleri savuran senatör Lindsey Graham İlham Ahmed ile Washington'da bir araya geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Senatörler skandal görüşmeyi Washington'da gerçekleştirdi.
Senatörler skandal görüşmeyi Washington'da gerçekleştirdi.

Türkiye'ye karşı savunduğu yaptırım tehditleriyle bilinen ABD'li Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham terör örgütü PKK/YPG'nin paravan olarak kullandığı SDG'nin sözde Eş Başkanı İlham Ahmed ile bir araya geldi. Maryland Senatörü Chris Van Hollen'in Twitter'dan duyurduğu buluşmada ABD'li, senatörlerin Ahmed ile bir toplantı gerçekleştirdiği görüldü.

Senator Hollen toplantıya dair görüntülüleri İlham Ahmed ile görüşmemizin ardından Suriye'nin kuzeyindeki durumla ilgili endişeliyiz.Kongre Suriye'de yeterli hava desteğini sağlamalı ve Türkiye'ye yaptırım uygulamak için bir araya gelmeli" iifadelerini kullandı.

Lindsey Graham, Barış Pınrı Harekatı sırasında art arda tehditler savurmuş, Türkiye'ye ekonomik yaptırım tasarısı hazırlamıştı.
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