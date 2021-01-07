Dünya Washingtonda sokağa çıkma yasağını duyuran Belediye Başkanı Bowser OHAL kararını 15 gün uzattı
AMERİKA

Washington'da sokağa çıkma yasağını duyuran Belediye Başkanı Bowser OHAL kararını 15 gün uzattı

ABD’de başkent Washington DC Belediye Başkanı Bowser, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan olaylar nedeniyle başkentteki OHAL kararının 15 gün uzatıldığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser.
Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentte yaşanan olaylar nedeniyle OHAL kararının 15 gün uzatıldığını duyurdu.

  • ABD’de göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump’ın başkent Washington DC’de düzenlediği mitingin ardından ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ı onaylayacak olan seçiciler kulunun toplandığı ABD Kongresi’ne zorla girmişti.

DHA

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser kongre binasına girilmesinin ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu.

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