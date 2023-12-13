|
Dünya

WSJ duyurdu: Terör devleti İsrail tünellere deniz suyu pompalamaya başladı

ABD basınında çıkan haberlere göre, terör devleti İsrail, kara saldırılarında en büyük tehdit olarak gördüğü Gazze'deki 'Hamas tünelleri'ne deniz suyu salmaya başladı.

10:57 - 13/12/2023 Çarşamba
AA
Arşiv
Arşiv

​​​​​​​The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ABD'li yetkililer, İsrail'in Gazze'deki "Hamas tünelleri"ne deniz suyu pompalama planını hayata geçirdiğini iddia etti.


Yetkililer, haftalarca sürmesi beklenen tünellere deniz suyu basma işleminin 7 ayrı pompa sistemiyle gerçekleştirileceğini ifade etti.


İsrail Savunma Bakanlığı sözcüsünün konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındığı, tünellere yapılan operasyonların gizlilik kapsamında olduğunu belirttiği aktarıldı.


Öte yandan gazeteye daha önce konuşan bazı yetkililer de deniz suyunun tünellere salınması üzerine Gazze'deki tatlı su kaynaklarının kirleneceğini ve altyapının zarar göreceğini belirtmişti.


ABD'li bazı yetkililer plana ilişkin endişelerini dile getirirken, bazı yetkililer de ABD'nin tünellerin devre dışı bırakılmasını desteklediğini ve plana karşı çıkılmayacağını ifade etmişti.


İsrail, yaklaşık 800 tünel tespit ettiğini, fakat tünel ağının bilinenden çok daha büyük olduğunu öne sürmüştü.


Esir yakınları tünellere deniz suyu basma planına tepki göstermişti

Gazze Şeridi'nden serbest bırakılan İsrailli bazı kadınlar ve esirlerin yakınları, İsrail ordusu tarafından esirlerin bulunduğu tünellere "su pompalanması" planına karşı, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya tepki göstermişti.


Walla ve Ynet sitelerinin 6 Aralık'taki haberine göre, kendisi yakın zamanda serbest bırakılan ancak kocası hala Gazze'de esir tutulan bir kadın, yetkililerle görüşmesi sırasında, ordunun Gazze'de esirlerin bulunduğu tünellere "deniz suyu pompalama" planına ilişkin çıkan haberler üzerine İsrailli yetkililere tepkilerini dile getirmişti.


Adı belirtilmeyen İsrailli kadın, "İsrail'e geri dönmemden 3 gün önce kocam benden ayırılarak tünellere götürüldü. Onlar (İsrailli esirler) tünellerdeyken siz orayı deniz suyuyla doldurmaktan mı bahsediyorsunuz? Tam onların (esirlerin) bulunduğu yerdeki tünel yollarını bombalıyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı.



#Gazze
#Hamas
#İsrail
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler: İşte 2-15 Aralık 2023 aktüel ürün kataloğu