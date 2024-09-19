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Ya bomba ya da ilaçsızlık öldürüyor

Ya bomba ya da ilaçsızlık öldürüyor

04:0019/09/2024, Perşembe
G: 19/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Gazze’de, İsrail’in 348 gündür sürdürdüğü saldırılar ve sınır kapılarını kapalı tutması nedeniyle ilaç tedarikinde de büyük kriz yaşanıyor. Gazze’de 10 bin kanser hastası, 12 bin yaralının yanı sıra bulaşıcı hastalıkların ve hepatit vakalarının yoğun olması ise ilaca duyulan ihtiyacı daha da artırıyor. Saldırılarda yaralanan ve hasta birçok Filistinli, tedavi edilemediği için ölümü bekliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 348 gündür sürdürdüğü saldırılar ve sınır kapılarını kapalı tutması nedeniyle ilaç sektöründe büyük bir kriz yaşanıyor. Gazze'de 10 bin kanser hastası, 12 bin yaralının yanı sıra bulaşıcı hastalıkların ve hepatit vakalarının yoğun olması bölgede ilaca duyulan ihtiyacı daha da artırıyor. Kronik hastalıkları olan Filistinliler, yaşanan kriz nedeniyle bazen son kullanma tarihi geçmiş ilaçları kullanmak zorunda kalıyor.

SON KULLANMA TARİHLERİ GEÇİYOR

Gazze'nin kuzeyinden orta kesimdeki Deyr Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarındaki çadır kente sığınan Rami Ebu Muavvad ve 3 kardeşi de ilaç sorunu nedeniyle büyük zorluklar yaşıyor. Diyaliz hastası Ebu Muavvad "İlaç bulamıyoruz, bu ilaçları 1 ay önce aldık. Şu an bu ilaçlar Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yok. Bazı ilaçların son kullanma tarihi geçti. Muadilleri de bulunmuyor. Biz de 4 kardeşiz ve hepimiz hastayız. Bu ilaçların her birinden 4 tane almamız gerekiyor ama bulamıyoruz. Hastaneye gidiyoruz 30 tablet alacağımıza bize 1 tablet ilaç veriyorlar ya da 4 kutu yerine 1 kutu veriyorlar" ifadelerini kullandı.

STOKLAR İHTİYACA CEVAP VEREMİYOR

İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, 7 Mayıs'ta Gazze'nin güneyindeki Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarını da geçişlere tamamen kapattı. Kuzeydeki Erez Sınır Kapısı ise 7 Ekim'den beri kapalı tutuluyor. Gazze'nin kuzeyi ile güneyinde birincil ve ikincil koruyucu sağlık hizmeti veren El-Avde Sağlık ve Toplum Derneği Depoları Müdürü Doktor Emel Ebu Şerh, savaş öncesinde El-Avde Hastanesinin belli bir süre yetecek ilaç stoğu olduğunu ancak 11 aydır süren saldırılar ve Refah Sınır Kapısının kapatılmasının tıbbi malzeme ve ilaçlarda ciddi sıkıntı yaşanmasına neden olduğunu ifade etti. Ebu Şerh, "El-Avde Derneğinin şeker ve tansiyon ilaçlarında belli bir stoğu var ancak bu, Gazze'nin güneyindeki 1 milyon 700 bin kişiye yetmiyor. Gazze'ye giren ilaçlar, salgın hastalıklar göz önüne alınırsa ihtiyacın yüzde 10-15'ini zor karşılıyor. 1 milyon 700 bin kişi salgın hastalıklarla mücadele ediyor. Şeker, tansiyon, kalp-damar, kanser ve diyaliz hastalarının sayısı da tıbbi imkanların yetersiz olması nedeniyle arttı. Cilt hastalıklarının ise Gazze'de ilacı yok." şeklinde konuştu.

HASTANELER YETERSİZ

Saldırılar nedeniyle zaten yetersiz olan hastanelere yoğun talep olduğunu ve örneğin Nusayrat'taki El-Avde Hastanesinin acil, poliklinik, laboratuvar ve eczane bölümlerine her gün yaklaşık 1500 kişinin müracaat ettiğini dile getiren Ebu Şerh, ilaç girişi olmadığı için vatandaşların özel sektöre yönelmek zorunda kaldığını ancak bunların fiyatının çok yüksek olduğunu aktardı. Ebu Şerh, Gazze'de ilaç bulamayan insanların kalp krizi ve beyin kanaması geçirme ve hayatlarını kaybetme riskinin arttığını da sözlerine ekledi.


Bacağına protez takılan Gazzeli baba oğluna tekrar pazara gitme sözü verdi

Terör devleti İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki hain katliamları 11. ayında da tüm dünyanın 'Soykırımı durdur' çağrılarına rağmen devam ediyor. Katillerin alçakça düzenlediği bombalı saldırılarda yüz binlerce Filistinli şehit oldu ve yaralandı. Düzenlenen saldırıların sonucunda birçoğu masum Filistinli de uzuvlarını kaybetti. Soykırımcılar tarafından yapılan bombardımanlarda bacağını kaybeden Filistinli Riziq Tafesh, Gazze Şeridi'ndeki Ürdün Sahra Hastanesi'nde tedavisini olduktan sonra protezle yürümeye başladı. Riziq koltuk değenekleri ve proteziyle, evlerinden edilmiş ve çadırlarda yaşayan ailesine duygulandırıcı bir sürpriz yaptı. Riziq'in çocuğunu kucağına alıp, "Tekrar birlikte dışarı çıkacağız. Sana bir şeyler almak için pazara gideceğiz." sözleri izleyenleri duygulandırdı.



#Soykırım
#İsrail
#Gazze

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