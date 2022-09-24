Yahudilerden Mescid-i Aksa yakınlarında boynuzlu ayin

Yahudi yerleşimcilerden bir grup dün sabah saatlerinde Rahmet Kapısı Mezarlığı’na ve Mescid-i Aksa kapılarından bazılarına baskın düzenleyerek ayin yaptı.

Yahudi yerleşimcilerin ayin sırasında kışkırtıcı tavırlar sergiledikleri, genellikle keçi veya koç boynuzundan yapılan ve Yahudiler tarafından kullanılan bir enstrüman olan şofar çaldıkları bildirildi.

Kudüslü kaynaklar, radikal Yahudi milletvekili Simcha Rotman’ın da Mescid-i Aksa’ya bitişik Rahmet Kapısı Mezarlığı’na baskın düzenlediğini ve ayin yaparak şofar çaldığını söyledi.

Filistin Enformasyon Merkezi'ne göre , Yahudi yerleşimcilerin El-Ğavanime Kapısı yakınlarında ve Kral Faysal Kapısı önünde ayin yapıp dans ettiler.

Mescid-i Aksa’da nöbet çağrısı

Yahudi yerleşimciler önümüzdeki Pazar gününden itibaren üç gün boyunca Yahudi bayram günleri bahanesiyle Mescid-i Aksa’ya kalabalık gruplar halinde baskın düzenlemeye hazırlanırken, Filistinli önde gelen şahsiyetler de baskınlara karşı Mescid-i Aksa’da nöbet tutma çağrıları yapıyor.

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