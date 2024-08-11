Yahya Sinvar liderliğindeki Hamas'tan İslam dünyasına ilk çağrı: Arap Birliği ve İİT acilen toplansın

Açıklamada, Gazze halkına karşı yürütülen soykırımın durması ve İsrail ile siyasi, ticari ve diplomatik ilişkilerin kesilmesi için etkin kararlar alınması gerektiği ifade edildi.
Bu bağlamda, 11 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İİT- Arap Birliği Ortak Zirvesi'nde alınan kararların (Gazze'deki ablukanın kırılması ve yardım girişlerinin sağlanması) uygulanması çağrısında bulunuldu.
Açıklamada ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) acil toplantı düzenleme ve İsrail'i, Gazze'de işlediği soykırımı durdurmaya zorlayacak kararlar alma çağrısı yapıldı.
"Okul saldırısındaki İsrail parmağı ortaya çıkarılmalı"
Uluslararası yargı sistemine de seslenilen açıklamada, bu sistemin araçlarının faaliyete geçirilmesi ve Siyonist savaş suçlularının yargılanması gerektiği ifade edildi. Bu bağlamda 10 Ağustos'ta Gazze kentindeki Et-Tabiin Okulu başta olmak üzere sivillere karşı işlenen tüm katliamlarda terör devleti İsrail'in parmağı olduğunun ortaya çıkarılması için uluslararası bir komisyon gönderilmesi gerektiği aktarıldı.