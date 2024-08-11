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Dünya

Yahya Sinvar liderliğindeki Hamas'tan İslam dünyasına ilk çağrı: Arap Birliği ve İİT acilen toplansın

İsmail Haniye'nin şehadetinin ardından Yahya Sinvar'ı lider seçen Hamas, bu gelişme sonrası ilk çağrısını Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) yaptı. Gazze'de 10 ayı aşkın süredir devam eden soykırımın durması için acil toplantı yapılmasını vurgulayan Hamas, İsrail'i Gazze'de işlediği soykırımı durdurmaya zorlayacak kararlar alınmasını istedi.

21:45 - 11/08/2024 Pazar
Güncelleme: 21:54 - 11/08/2024 Pazar
AA
Arap Birliği toplantısı (Foto: Arşiv)
Arap Birliği toplantısı (Foto: Arşiv)
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada,
"Arap Birliği ile İİT'yi acil toplantıya çağırıyoruz."
ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Gazze halkına karşı yürütülen soykırımın durması ve İsrail ile siyasi, ticari ve diplomatik ilişkilerin kesilmesi için etkin kararlar alınması gerektiği ifade edildi.

Bu bağlamda, 11 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İİT- Arap Birliği Ortak Zirvesi'nde alınan kararların (Gazze'deki ablukanın kırılması ve yardım girişlerinin sağlanması) uygulanması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) acil toplantı düzenleme ve İsrail'i, Gazze'de işlediği soykırımı durdurmaya zorlayacak kararlar alma çağrısı yapıldı.

"Okul saldırısındaki İsrail parmağı ortaya çıkarılmalı"

Uluslararası yargı sistemine de seslenilen açıklamada, bu sistemin araçlarının faaliyete geçirilmesi ve Siyonist savaş suçlularının yargılanması gerektiği ifade edildi. Bu bağlamda 10 Ağustos'ta Gazze kentindeki Et-Tabiin Okulu başta olmak üzere sivillere karşı işlenen tüm katliamlarda terör devleti İsrail'in parmağı olduğunun ortaya çıkarılması için uluslararası bir komisyon gönderilmesi gerektiği aktarıldı.

"ABD katliamlardan doğrudan sorumlu"

Gazze'de işlenen katliamlardan ABD'nin doğrudan sorumlu olduğu belirtilen açıklamada,
"Başta ABD olmak üzere Batı ülkelerinin siyasi ve askeri desteği olmasaydı İsrail Gazze'de katliam ve savaş suçu işlemeye devam edemezdi. Verilen bu destek, bu katliamlara doğrudan ortak olmak anlamına geliyor."
değerlendirmesinde bulunuldu.




#Hamas
#İslam İşbirliği Teşkilatı
#Arap Birliği
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