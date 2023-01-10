Yapay rahim tesisi görüntüleri tepki çekti: 'Trans-Hümanlar yakında geliyor' diyerek duyurdular

Hashem Al-Ghaili adlı bir kullanıcı Youtube hesabından 'Dünyanın ilk yapay rahim tesisi' adında bir video yayımladı. Videoda gelecekte EctoLife adında yapay rahim tesis yoluyla, yapay zeka tabanlı sistemli büyüme kapsüllerinde bebek üretimi gerçekleşebileceği iddia edildi. Video bir twitter hesabında paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:

"Dünyanın ilk yapay rahim tesisi açılıyor! Genetiği düzenlenmiş, kansere yakalanmayan, hastalanmayan, çok zeki. Kısaca fiziksel ve bilişsel olarak güçlendirilmiş trans-hümanlar yakında."

DÜNYANIN İLK YAPAY RAHİM TESİSİ AÇILIYOR!#EctoLife

Genetiği düzenlenmiş, kansere yakalanmayan, hastalanmayan, çok zeki...kısaca fiziksel ve bilişsel olarak güçlendirilmiş Trans-Hümanlar yakında...



Transhümanizm vaat etmez, verir...



Videoyu izleyiniz⬇️https://t.co/nDr935XuH6 pic.twitter.com/wLTPsUBVEt — POSTHÜMANİZM | TRANSHÜMANİZM (@Posthumanizm) December 11, 2022

Paylaşımda kullanılan videonun kaynağı olarak bir Youtube linki verildiği görülürken, gönderi kısa sürede çok sayıda etkileşim ve yorum aldı.

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ARKA PLAN VE İDDİALAR

Videodan alınan ekran görüntüleri tersine görsel arama metodu ile arandığında videonun, Biyoteknoloji Uzmanı ve Bilim İletişimcisi Hashem Al-Ghaili'nin tasarladığı ve paylaştığı bir konsept olan EctoLife'a ait olduğu tespit edildi.

EctoLife'ın çeşitli videolarına AlGhaili'nin, Instagram, Facebook, TikTok ve Youtube hesabından ulaşmak mümkün.

Ayrıca, Al-Ghaili, tasarladığı dünyanın ilk yapay rahim tesisi konsepti olan EctoLife için bir Google Drive dosyayı hazırladı. Bu dosyadan, EctoLife hakkında yayımladığı basın açıklamasına ve çeşitli fotoğraflara ve video kliplere ulaşılabiliniyor.

Al-Ghaili yayımladığı basın açıklamasında, EctoLife konseptini, çeşitli nedenler dolayısıyla bebeği olamayan çiftlerin, kendi bebeklerinin biyolojik ebeveynleri olmalarına imkan tanımak amacıyla tamamen yenilebilir enerji tüketimiyle tasarladığını belirtiyor.

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EctoLife Japonya, Bulgaristan, Güney Kore ve diğerler ülkeler de dahil olmak üzere ciddi nüfus düşüşü yaşayan ülkelere yardımcı olmak için tasarlandı. Ancak tasarımın hayata geçirilmesine dair herhangi bir teknik süreç yürütülmedi.

'DÜNYANIN İLK RAHİM TESİS KONSEPTİ'

Hashem Al-Ghaili, Science and Stuff'a verdiği röportajda, EctoLife'ın dünyanın ilk yapay rahim tesisi konsepti olduğunu belirtiyor.

Öte yandan bazı sosyal medya hesapları ve haber siteleri EctoLife'ın yakında üretime geçecek olan bir tesis olduğu yönünde paylaşımlarda bulundu.

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