Yapay zeka ölümcül süper virüsü yenebilecek antibiyotik keşfetti

Nature Chemical Biologybilim dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, McMaster Üniversitesi ve Massachusetts Institute of Technology'den bir grup bilim insanı, ölümcül bir süper virüsü öldürmek için kullanılabilecek yeni bir antibiyotik keşfetti.





Söz konusu süper mikrop , Dünya Sağlık Örgütü'nün "öncelikli patojenleri" arasında "kritik" bir tehdit olarak sınıflandırdığı Acinetobacter baumannii.





Bu patojen, insan sağlığına "en büyük tehdidi" oluşturan bir grup bakteri ailesi.





Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, bakteriler tedaviye direnmenin yeni yollarını bulmak için yerleşik yeteneklere sahip ve diğer bakterilerin de ilaca dirençli hale gelmesine izin veren genetik materyali aktarabiliyorlar.





Bir baumannii, hastaneler, bakım evleri ve ventilatör ile kan kateterine ihtiyaç duyan hastalar ile ameliyatlardan dolayı açık yarası olanlar için bir tehdit oluşturuyor.





Bakteriler, çevresel hizmetlerde ve paylaşılan ekipmanlarda uzun süre yaşayabiliyor ve genellikle ellerle yayılabiliyor.





A baumannii, kan enfeksiyonlarına ek olarak idrar yollarında ve akciğerlerde enfeksiyonlara neden olabiliyor.





Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre , bakteriler enfeksiyona veya semptomlara neden olmadan bir hastada "kolonileşebiliyor" veya yaşayabiliyor





Perşembe günkü çalışma, araştırmacıların yeni yapısal sınıfları tahmin etme girişiminde binlerce antibakteriyel molekülü taramak için bir yapay zeka algoritması kullandığını ortaya koydu.





Yapay zeka taramasının bir sonucu olarak, araştırmacılar abaucin adını verdikleri yeni bir antibakteriyel bileşik tanımlayabildi.





MacMaster Üniversitesi'nden yüksek lisans öğrencisi Gary Liu, "Hangi kimyasalların bir grup bakteriyi öldürebildiğini ve hangilerinin öldüremediğini bize söyleyen bir sürü verimiz vardı. Benim işim bu modeli eğitmekti ve bu modelin yapacağı tek şey, esasen bize yeni moleküllerin antibakteriyel özelliklere sahip olup olmayacağını söylemekti" dedi.





Bilim adamları yapay zeka modelini eğittikten sonra, daha önce karşılaşmadığı 6 bin 680 bileşiği analiz etmek için kullandılar.





Analiz bir buçuk saat sürdü ve daha sonra 240'ı bir laboratuvarda test edilen birkaç yüz bileşik üretti.





Laboratuvar testleri nihayetinde abaucin de dahil olmak üzere dokuz potansiyel antibiyotiği ortaya çıkardı.







