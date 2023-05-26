Yapay zeka ölümcül süper virüsü yenebilecek antibiyotik keşfetti

Yapay zeka ölümcül virüsü yenebilecek antibiyotik keşfetti.
Nature Chemical Biologybilim dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, McMaster Üniversitesi ve Massachusetts Institute of Technology'den bir grup bilim insanı, ölümcül bir süper virüsü öldürmek için kullanılabilecek yeni bir antibiyotik keşfetti.
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, bakteriler tedaviye direnmenin yeni yollarını bulmak için yerleşik yeteneklere sahip ve diğer bakterilerin de ilaca dirençli hale gelmesine izin veren genetik materyali aktarabiliyorlar.
Bir baumannii, hastaneler, bakım evleri ve ventilatör ile kan kateterine ihtiyaç duyan hastalar ile ameliyatlardan dolayı açık yarası olanlar için bir tehdit oluşturuyor.
Bakteriler, çevresel hizmetlerde ve paylaşılan ekipmanlarda uzun süre yaşayabiliyor ve genellikle ellerle yayılabiliyor.
A baumannii, kan enfeksiyonlarına ek olarak idrar yollarında ve akciğerlerde enfeksiyonlara neden olabiliyor.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre , bakteriler enfeksiyona veya semptomlara neden olmadan bir hastada "kolonileşebiliyor" veya yaşayabiliyor
Perşembe günkü çalışma, araştırmacıların yeni yapısal sınıfları tahmin etme girişiminde binlerce antibakteriyel molekülü taramak için bir yapay zeka algoritması kullandığını ortaya koydu.
Yapay zeka taramasının bir sonucu olarak, araştırmacılar abaucin adını verdikleri yeni bir antibakteriyel bileşik tanımlayabildi.
Bilim adamları yapay zeka modelini eğittikten sonra, daha önce karşılaşmadığı 6 bin 680 bileşiği analiz etmek için kullandılar.
Analiz bir buçuk saat sürdü ve daha sonra 240'ı bir laboratuvarda test edilen birkaç yüz bileşik üretti.
Laboratuvar testleri nihayetinde abaucin de dahil olmak üzere dokuz potansiyel antibiyotiği ortaya çıkardı.