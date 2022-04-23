Yarın sandığa gidecek Fransızların tercihi yine Macron

Fransızlar, 24 Nisan Pazar günü düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen arasında tercih yapacak.
Areda Survey, ikinci tur öncesinde seçmenlere '24 Nisan Pazar günü hangi adaya oy vereceksiniz?' sorusunu yöneltti.
MACRON ÖNDE GÖTÜRÜYOR
- Katılımcıların yüzde 54,8'i mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a oy vereceğini söylerken, yüzde 45,2'si aşırı sağcı Marine Le Pen'i tercih edeceğini belirtti.
ARAŞTIRMAYA BİN 508 KİŞİ KATILDI
Bin 508 kişinin katıldığı araştırmada güven düzeyi yüzde 95, hata payı ise yüzde 2.52 olarak açıklandı.
Araştırma yöntemlerinden CAWI (Computer Aided Web Interviewing) ile gerçekleştirilen çalışmanın 12-23 Nisan tarihleri arasında yapıldığı belirtildi.
Öte yandan, araştırmada cinsiyet, yaş, eğitim ve yaşanılan bölge verileri ile birlikte 2017 2. tur ve 2022 1. tur seçim sonuçları üzerinden ağırlık uygulandığı ifade edildi.