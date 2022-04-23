Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Yarın sandığa gidecek Fransızların tercihi yine Macron
AVRUPA

Yarın sandığa gidecek Fransızların tercihi yine Macron

Araştırma şirketi Areda Survey, Fransız seçmenlere '24 Nisan Pazar günü hangi adaya oy vereceksiniz?' sorusunu yöneltti. Katılımcıların yüzde Yüzde 54,8'i mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a oy vereceğini söylerken, yüzde 45,2'si aşırı sağcı Marine Le Pen'i tercih edeceğini belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Yarın sandığa gidecek Fransızların tercihi yine Macron
​Areda Survey araştırdı: Fransızların tercihi yine Macron

Fransızlar, 24 Nisan Pazar günü düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen arasında tercih yapacak.

Areda Survey, ikinci tur öncesinde seçmenlere '24 Nisan Pazar günü hangi adaya oy vereceksiniz?' sorusunu yöneltti.

MACRON ÖNDE GÖTÜRÜYOR

  • Katılımcıların yüzde 54,8'i mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a oy vereceğini söylerken, yüzde 45,2'si aşırı sağcı Marine Le Pen'i tercih edeceğini belirtti.

ARAŞTIRMAYA BİN 508 KİŞİ KATILDI

Bin 508 kişinin katıldığı araştırmada güven düzeyi yüzde 95, hata payı ise yüzde 2.52 olarak açıklandı.

Araştırma yöntemlerinden CAWI (Computer Aided Web Interviewing) ile gerçekleştirilen çalışmanın 12-23 Nisan tarihleri arasında yapıldığı belirtildi.

Öte yandan, araştırmada cinsiyet, yaş, eğitim ve yaşanılan bölge verileri ile birlikte 2017 2. tur ve 2022 1. tur seçim sonuçları üzerinden ağırlık uygulandığı ifade edildi.

Macron'un rakibi Marine Le Pen ırkçılığını tescilledi: Siyahi kadına dokunmamak için çaba sarf etti
DÜNYA
Macron'un rakibi Marine Le Pen ırkçılığını tescilledi: Siyahi kadına dokunmamak için çaba sarf etti

Fransa sandık başına gidiyor: Irkçıların iktidar mücadelesi
DÜNYA
Fransa sandık başına gidiyor: Irkçıların iktidar mücadelesi

Fransız lider Le Pen: İslam yok edilmeli
DÜNYA
Fransız lider Le Pen: İslam yok edilmeli
O Allahın elçisi Allah Onun vekiliydi

'O Allah'ın elçisi Allah O'nun vekiliydi'

​O'nun Gibi'nin 23. bölümü yayında.
Şölene hazırlanın

'Şölene hazırlanın'

Abdullah Avcı, şampiyonluk için gün saydıklarını söyledi.
Çifte bayram

Çifte bayram

​Trabzonspor önümüzdeki hafta bir puan alması durumunda şampiyon olacak.

İlk yarıyı <br>erken bitirdi

İlk yarıyı
erken bitirdi

​Soyunma odasına giden futbolcuları geri çağırdı.

​Göztepe bilerek yediği golle küme düştü.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek ilgilendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.