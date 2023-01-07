Dünya Yaşanan enerji krizi Parisin sembol yapılarını kararttı
AVRUPA

Yaşanan enerji krizi Paris’in sembol yapılarını kararttı

Fransa’nın başkenti Paris’teki ünlü Eyfel Kulesi’nin ışıkları, Champs-Elysee (Şanzelize Caddesi) ve Louvre Müzesi önündeki piramidi aydınlatan ışıklar, yaşanan enerji krizi sebebiyle tasarruf kapsamında 1 saat 15 dakika erken söndürülüyor.

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Haber Merkezi İHA
Yaşanan enerji krizi Paris’in sembol yapılarını kararttı
Fransa/Paris

Rusya’nın, Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle Moskova’ya yaptırım uygulayan bazı Avrupa ülkelerine gazı kesmesinin ardından yaşanan enerji krizi sürüyor.

Fransa’da krize karşı alınan tasarruf önlemleri uygulanmaya devam ediyor. Tasarruf adımları kapsamında başkent Paris’in sembolü Eyfel Kulesi’ndeki aydınlatmalar erken kapatılıyor.

Enerji krizi öncesinde yerel saatle 01.00’e kadar aydınlatılan Eyfel Kulesi’nin ışıkları artık 23.45’te söndürülüyor.

Paris’in en güzel caddesi olarak bilinen Champs-Elysee de (Şanzelize Caddesi) ışıkların 23.45’te kapatılmasıyla karanlığa gömülüyor.

Dünyanın en büyük sanat müzesi olduğu belirtilen Louvre Müzesi önündeki piramit ile tarihi Madeline Kilisesi de enerji tasarrufuna dahil edilen sembol yapılar arasında yer alıyor.

Belediyeler, kamu binalarında Ekim ayında başlatılan enerji tasarrufunda ışıkların çalışma saatlerinin bitiminde kapatılmasıyla yüzde 9 oranında tasarruf yapıldığını belirtiyor.

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