Yaşayanlar sisteme ölü olarak kaydedilmiş: Koronavirüsten ölenler mezardan çıkarılacak
Ekvador'da yaşanan kimlik karmaşası sebebiyle koronavirüsten ölenler mezardan çıkarılacak. Ülkede salgının ilk aylarında sağlık ve cenaze sistemi çökmüştü. Devlet hastanelerinde yaşanan ceset karmaşalarının yanı sıra evinde ölenlerin naaşları da günlerce bekletilmiş, pek çok ceset kimliği tespit edilmeden yakılmıştı. Yaşanan kimlik karmaşası sonucunda aslında yaşayan pek çok kişi sisteme ölü olarak kaydedilmiş, sonrasında ise hayatta oldukları anlaşılmıştı.
Ekvador'da yaşanan kimlik belirsizliği nedeniyle koronavirüsten ölenler mezardan çıkarılacak.
MEZARLAR KAZILMAYA BAŞLANDI
Guayaquil şehrinde konteynerlerde bulunan çok sayıda cesedin kimliklerinin belirlenmesi için korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin mezarları kazılmaya başlandı.
YAŞAYANLAR ÖLÜ OLARAK KAYDEDİLDİ
Ekvador Savcılığı olayla ilgili soruşturmayı Mayıs ayında, şehrin Los Ceibos Hastanesi etrafındaki çöp konteynerlerinde 237 cesedin parçalanmış halde bulunmasının ardından başlatmıştı.
SİSTEM ÇÖKTÜ
Salgının ilk olarak ortaya çıktığı Mart ve Nisan ayları arasında çok sayıda can kaybı olması nedeniyle Guayaquil’de sağlık ve cenaze sistemi çökmüştü.
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Devlet hastanelerinde yaşanan ceset karmaşalarının yanı sıra evinde ölenlerin naaşları da günlerce bekletilmiş, pek çok ceset kimliği tespit edilmeden yakılmıştı.
KİMLİK KARMAŞASI YAŞANDI
Yaşanan kimlik karmaşası sonucunda aslında yaşayan pek çok kişi sisteme ölü olarak kaydedilmiş, sonrasında ise hayatta oldukları anlaşılmıştı. Durumun fark edilmesi üzerine harekete geçen Ekvador Savcılığı, cesetlerin kimliklerini saptamak için mezarların tek tek kazılmasına karar vermişti.