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AMERİKA

Yaşayanlar sisteme ölü olarak kaydedilmiş: Koronavirüsten ölenler mezardan çıkarılacak

Ekvador'da yaşanan kimlik karmaşası sebebiyle koronavirüsten ölenler mezardan çıkarılacak. Ülkede salgının ilk aylarında sağlık ve cenaze sistemi çökmüştü. Devlet hastanelerinde yaşanan ceset karmaşalarının yanı sıra evinde ölenlerin naaşları da günlerce bekletilmiş, pek çok ceset kimliği tespit edilmeden yakılmıştı. Yaşanan kimlik karmaşası sonucunda aslında yaşayan pek çok kişi sisteme ölü olarak kaydedilmiş, sonrasında ise hayatta oldukları anlaşılmıştı.

Haber Merkezi İHA
Ekvador'da salgının ilk aylarında cenaze ve sağlık sistemi çökmüştü.
Ekvador'da salgının ilk aylarında cenaze ve sağlık sistemi çökmüştü.

Ekvador'da yaşanan kimlik belirsizliği nedeniyle koronavirüsten ölenler mezardan çıkarılacak.

MEZARLAR KAZILMAYA BAŞLANDI

Guayaquil şehrinde konteynerlerde bulunan çok sayıda cesedin kimliklerinin belirlenmesi için korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin mezarları kazılmaya başlandı.

YAŞAYANLAR ÖLÜ OLARAK KAYDEDİLDİ


Ekvador Savcılığı olayla ilgili soruşturmayı Mayıs ayında, şehrin Los Ceibos Hastanesi etrafındaki çöp konteynerlerinde 237 cesedin parçalanmış halde bulunmasının ardından başlatmıştı.

SİSTEM ÇÖKTÜ

Salgının ilk olarak ortaya çıktığı Mart ve Nisan ayları arasında çok sayıda can kaybı olması nedeniyle Guayaquil’de sağlık ve cenaze sistemi çökmüştü.

Devlet hastanelerinde yaşanan ceset karmaşalarının yanı sıra evinde ölenlerin naaşları da günlerce bekletilmiş, pek çok ceset kimliği tespit edilmeden yakılmıştı.

KİMLİK KARMAŞASI YAŞANDI

Yaşanan kimlik karmaşası sonucunda aslında yaşayan pek çok kişi sisteme ölü olarak kaydedilmiş, sonrasında ise hayatta oldukları anlaşılmıştı. Durumun fark edilmesi üzerine harekete geçen Ekvador Savcılığı, cesetlerin kimliklerini saptamak için mezarların tek tek kazılmasına karar vermişti.

Ekvador'dan dehşet verici görüntüler: Cesetler sokaklarda, tabut yerine karton kutuyla gömüyorlar
FOTOĞRAF 17
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Ekvador’da hükümet tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının çözüm üretmeye çalışırken, ülkenin en büyük kenti Guayaquil’de salgın nedeniyle yaşamını yitirenler, yetkililer alır umuduyla yol kenarına bırakılıyor.
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Sosyal medyada paylaşılan karelerde liman şehrinin sokaklarında en az 150 cesedin sokaklarda çürüdüğü görüldü.
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Ekvador’un Başkan Yardımcısı Otto Sonnenholzner, görüntülerin yayılmasının ardından halktan özür diledi.
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etkililer, bu hafta başında söz konusu cesetlerin önemli bir kısmını topladı, ancak ölülerin kaçının salgının kurbanı olduğunu belirtmediler.
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Ekvador’un corona virüsle mücadele çalışmalarını yürüten Başkan Yardımcısı Sonnenholzner ise Asla gerçekleşmemesi gereken şeyler gördük, hepinizden özür diliyorumaçıklamasını yaptı.
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Diğer taraftan, ülkede tabut fiyatlarının çok pahalı olması ve yeterince bulunmaması nedeniyle halk ölülerini karton kutulara koyarak gömmeye başladı.
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Dailymail'in haberine göre; yetkililer, halka yerel üreticilerden alınmış bin adet preslenmiş karton tabut bağışlayadı ve bunları iki yerel mezarlıkta kullanılmak üzere teslim etti.
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Bununla birlikte, cenaze evi zinciri sahibi Santiago Olivares, şirketinin talebe ayak uyduramadığını belirterek, Şehir şubesinde sahip olduğum 40 tabutu hemen sattım. Haftasonu 10 tane daha üretildi ama bunların da hepsi hemen tükendi” dedi.
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16 milyon nüfuslu Ekvador’da şu ana kadar 3 bin 646 corona virüs vakası tespit edildi ve 180 ölüm gerçekleşti.
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Ekvador'dan dehşet verici görüntüler: Cesetler sokaklarda, tabut yerine karton kutuyla gömüyorlar
Güney Amerika ülkesi Ekvador, koronavirüs salgınıyla mücadele etmekte zorlanıyor. Virüs nedeniyle 180 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, cesetler sokaklara bırakılıyor. Ölenlerin yas tutan aileleri ise tabut bulunmadığı için yakınlarını karton kutulara koyarak defnetmek zorunda kalıyor.


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