Dünya Yaşlı adamı zorla durdurup, yüzüne zorla maske takıp başına kolonya döktüler
KORONAVİRÜS

Yaşlı adamı zorla durdurup, yüzüne zorla maske takıp başına kolonya döktüler

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla koronavirüs salgınında risk grubunda olan 65 yaş üzeri ve kronik hastaların sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından, yaşlılara yapılan çirkin muamelelere bir yenisi daha eklendi. Bir grup genç, yolda yürüyen yaşlı bir vatandaşın yüzüne zorla maske takıp başına kolonya dökerek dalga geçti. O anları kayda alıp sosyal medyada paylaşan gruba sosyal medyada tepki yağdı.

Haber Merkezi İHA
Yaşlı adam, çaresizce arkasını dönüp gitmek zorunda kaldı.
Yaşlı adam, çaresizce arkasını dönüp gitmek zorunda kaldı.

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında büyük risk grubunda olan 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bu kararın ardından yurdun birçok yerinde yaşlılarla ilgili görüntüler paylaşıldı. Bazı videolarda yaşlılara uygulanan duygusal şiddet dikkat çekti. Utanmadan o anları kayda alan etkileşim bağımlılarına bir yenisi daha eklendi.

Yaşlı adamın görüntülerini paylaşarak infiale neden olan şahıs gözaltına alındı
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Yaşlı adamın görüntülerini paylaşarak infiale neden olan şahıs gözaltına alındı

"Virüsün birini bulduk" dedi

Sosyal medyada hıza yayılan bir görüntü, kullanıcıların tepkisini çekti. Görüntüde yaşlı bir adamı durduran gençler, yüzüne zorla maske takarak başına kolonya döktü. "Virüsün birini bulduk" diyen şahıs, gitmek isteyen yaşlı adamı "Bak lan buraya" diyerek zorla durdurdu. "Virüs vak’asına yakalanmış acil müdahale timi geldi" diyerek yaşlı adama maske takan genç, başına da kolonya döktü. "Kesinlikle kimseye bulaşmıyorsun, doğru hastaneye gidiyorsun" diyen genç, yaşlı adamı gönderdi.

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Utandıran videoya Bakan Soylu'dan tepki: Yaşlılarımızı etkileşim hastalarından da koruyacağız

Vatandaşlardan emniyete çağrı

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Yaşlı adamın hakarete uğradığını söyleyen sosyal medya kullanıcıları, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne de zanlıların yakalanması için ihbarda bulundu.

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