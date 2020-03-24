Yaşlı adamın görüntülerini paylaşarak infiale neden olan şahıs gözaltına alındı

Gencin, "Normalde ceza kesmemiz gerekiyor ama bu sefer sizi affedelim" sözleri üzerine yaşlı adan büyük panik yaşamıştı.

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında büyük risk grubunda olan 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bu kararın ardından yurdun birçok yerinde yaşlılarla ilgili görüntüler paylaşıldı. Bazı videolarda yaşlılara uygulanan duygusal şiddet dikkat çekti. Özellikle bir video infiale neden oldu.

GÜNDEM Utandıran videoya Bakan Soylu'dan tepki: Yaşlılarımızı etkileşim hastalarından da koruyacağız

Yaşlı adamı korkutmuştı

Bir gencin kendisini polis gibi tanıtıp, "Normalde ceza kesmemiz gerekiyor bu sefer sizi affedelim" diyerek yaşlı adamın büyük panik yaşamasına neden olan video sosyal medyada büyük tepki çekti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabı üzerinden açıklama yaparak, "65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır” ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:00 Büyük tepki çekmişti: İçişleri Bakanlığı bu görüntülerle gözaltına alındığını duyurdu Ankara'da sokağa çıkma yasağının ihlal eden 65 yaş üstündeki vatandaşa ceza yazacağını söyleyip videosunu çekerek sosyal medyada paylaşan M.T.E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. BiP'te paylaş

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Bakan Soylu telefonla görüştü

İnfial yaratan görüntülerin ardından Ankara'da yaşadığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Şahsın emniyete kelepçeli olarak götürülmesi dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla yaşlı vatandaşı Keçiören kaymakamı da ziyaret etti. Ziyaret sırasında Bakan Soylu bizzat yaşlı vatandaşı arayarak telefon görüşmesi yaptı.

Dün hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E. Ankara İl Emniyet Md. ekiplerince yakalanıp hakkında işlem başlatıldı



Videoya çektiği İhsan Amcamızı Kaymakamımız ziyaret ederek Bakanımız Sn @suleymansoylu ile telefonda görüştürdü.

Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik pic.twitter.com/WhC7ZcQ9fT REKLAM March 24, 2020



