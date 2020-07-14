Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Yayımlanan rapor korkuttu İngilterede 100 binden fazla modern köle var
English English
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
AVRUPA

Modern kölelik ne demektir? İngiltere'de 100 binden fazla 'modern köle' var

Yayımlanan rapor korkuttu: İngiltere'de 100 binden fazla 'modern köle' var

Uluslararası sözleşmelerle yasaklanan kölelik, günümüzde yeni formlarıyla karşımıza çıkıyor. Sosyal Adalet Merkezinin (CSJ) yayımladığı kölelikle mücadele başlıklı rapor, İngiltere'de "modern zaman köleliğinin" yaygın hale geldiğini ortaya koydu. İngiltere'de "modern köle" sayısının 100 binin üzerinde olduğunun tahmin edildiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Ekonomik krizin modern kölelik şartlarını ve insan ticaretini artırabileceği belirtildi.
Ekonomik krizin modern kölelik şartlarını ve insan ticaretini artırabileceği belirtildi.

Sosyal Adalet Merkezinin (CSJ) raporunda modern kölelik, "insan kaçakçılığı, zorla çalıştırma, borç esareti, cinsel istismar, çocukların satılması ve istismarı ile köleliğin kendisi" olarak tanımlandı.

Raporda, İngiltere'de emniyet güçlerinin 2019'da 5 bin 144 modern kölelik suçuna ilişkin işlem yaptığı, bu oranın bir önceki yıla göre yüzde 51 artış anlamına geldiği vurgulandı.

Modern köle
HAYAT
Modern köle

İngiltere'de 100 binin üzerinde modern köle var

  • Modern kölelerin sayısının düşünülenden çok daha yüksek olduğu, son 5 yılda yüzde 119'luk artış gösterdiği belirtilen raporda, İngiltere'de 100 binin üzerinde modern köle bulunduğunun tahmin edildiği aktarıldı.

Raporda, İngilizlerin modern köleliğe ilişkin farkındalığının ölçüldüğü bir ankete de yer verildi.

Dünyada 40 milyon insan köleleştirildi
DÜNYA
Dünyada 40 milyon insan köleleştirildi

Politikacıların çözmesi gereken en önemli sorun

Ankette, katılımcıların yüzde 68'i, modern köleliği politikacıların çözmesi gereken en önemli sorun olarak gördüklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanabilecek bir ekonomik krizin modern kölelik şartlarını ve insan ticaretini artırabileceğine de dikkat çekildi.

Modern kölelik: work & travel
DÜNYA
Modern kölelik: work & travel

Çocuk ticareti mi yapılıyor? 10 bin dolara satılan plastik bir masa için iki cinsiyet seçeneği çıkıyor
DÜNYA
Çocuk ticareti mi yapılıyor? 10 bin dolara satılan plastik bir masa için iki cinsiyet seçeneği çıkıyor

Modern dünyanın Orta Çağ zulmü: Köle pazarları
OYNAT 00:56
Modern dünyanın Orta Çağ zulmü: Köle pazarları
İnsan hakları aktivisti Zehra Came, Libya'da Akdeniz'den Avrupa'ya geçmeyi başaramamış Afrikalı göçmenlerin bulunduğu yerlerin köle pazarına dönüştüğünü, Libya'ya gelen 4 bin mültecinin kaçırıldığı iddia ediyor. Came, "DEAŞ bu göçmenleri satın alarak saflarına katıyor ve Müslümanlara karşı saldırı için eğitiyor. Bunu kabul etmezlerse öldürüyorlar ve organlarını satıyorlar." diyor.


Abone Ol Google News
Komandolarımızın nefesi enselerinde

Komandolarımızın nefesi enselerinde

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Pençe Harekatı açıklaması.
Türkiye - Azerbaycan

Türkiye - Azerbaycan

​Bin yıllık önce vatan belledik bin yıl daha buradayız.
Yıldırım 1 operasyonu başladı

'Yıldırım 1' operasyonu başladı

​Cudi'de başlatılan operasyonda 15 Temmuz detayı.

Bugün hesaba yatırıyoruz

Bugün hesaba yatırıyoruz

​Bakan Albayrak'tan çiftçilere bayram müjdesi.
Bu söylenti yanlış

Bu söylenti yanlış

Sağlık Bakanı Koca'dan önemli uyarı.

Namazın sıhhatine engel değil

Namazın sıhhatine engel değil

Diyanetten Ayasofya'da bulunan resimlerle ilişkin açıklama.

En utanç verici sözler CHP'den geldi

En utanç verici sözler CHP'den geldi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye Ayasofya tepkisi.

Erdoğan açıklamıştı: Korona tedavisinde dışa bağımlılığı bitirecek.

​Kafkasya uzmanı: Ermenistan bu durumun farkında.

Konut satışlarında rekor artış yaşandı.

​Teknik direktör arayışında bir adım öne çıktı.

​Dünyayı sarsan skandalın perde arkası...

​Selin vurduğu Rize'de hasar çok büyük.
PKK'ya şafak operasyonu

PKK'ya şafak operasyonu

Gaziantep'te ​HDP İl Başkanı ve muhtarlar için gözaltı kararı.
Eşini öldüren katil zanlısından akılalmaz hareket: Cesedi bırakıp baldızına kahvaltıya gitmiş
Gündem

Eşini öldüren katil zanlısından akılalmaz hareket: Cesedi bırakıp baldızına kahvaltıya gitmiş

Mersin’de 6 çocuk annesi eşini oturdukları evde bıçaklayarak öldüren kocası katil zanlısı Habip Demir'in olayın ardından baldızına kahvaltı yapmaya gittiği ortaya çıktı. Katil zanlısı Demir'in burada baldızı ile Mersin'e taşınmalarına neden olduğu için tartıştığı öğrenildi.
Çanakkale’de yangın evi küle çevirdi: 2 yaralı
Gündem

Çanakkale’de yangın evi küle çevirdi: 2 yaralı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde iki katlı bir evin alt katında çıkan yangında 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Türkiye - Azerbaycan: Bir ananın iki oğlu
Hayat

Türkiye - Azerbaycan: Bir ananın iki oğlu

Hafızası olmayan toplumlar yok olmaya mahkumdur. Türklerin devletini bir cihan imparatorluğuna dönüştüren Fatih, fethettiği İstanbul’a girerken atının sırtından inmiş hocası Akşemsettin’in atının eyerini tutarak şehre girmişti. Tonyukuk’a saygıda kusur etmeyen Bilge Kağan ile Akşemsettin’in atını taşıyan Fatih aynı hafızanın ürünüydü. Bu hafızanın adı da töreydi. Rus’un pışpışlamaları ile çapına bakmadan Azerbaycan’ı kışkırtmaya çalışanlar tarihe göz attıkları zaman görecekleri gerçek Oğuzlara saldıranların sonunun pek hayırlı bitmediğidir. At sırtında töresini cihana taşıyan bir milletin bugünkü çocukları olan Azerbaycan ve Türkiye’nin kardeşliğinin verdiği mesaj da okuyabilene çok açık: Bin yıl önce vatan bellediğimiz bu topraklardan bin yıl daha gitmeye hiç niyetimiz yok.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.