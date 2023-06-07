Yedili Masa'nın 'korku projesi' çöktü: Karamollaoğlu'ndan 'son seçim' itirafı

Temel Karamollaoğlu.
Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ilk turu 14 Mayıs, ikinci turu ise 28 Mayıs'ta yapıldı.
Her iki seçim sandığından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adı açık ara farkla çıktı.
Seçim döneminde topluma korku pompalayarak oy devşirmeye çalışan Millet İttifakı'nın propagandası tutmadı. Bu seçimlerin son seçim olacağına yönelik Yedili Masa'nın geliştirdiği söylem toplumda karşılık bulmadı. Millet güven ve istikrardan yana tercihini kullandı.
Yaşanan seçim mağlubiyeti sonrası dağılması pamuk ipliğine bağlı hale gelen Yedili Masa'dan dikkat çeken itiraf geldi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, muhalefetin korku stratejini terk ederek seçimlerle ilgili dikkat çeken değerlendirmede bulundu.