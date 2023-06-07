Yedili Masa'nın 'korku projesi' çöktü: Karamollaoğlu'ndan 'son seçim' itirafı

"Ne tüm değerleri hiçe sayarak seçim kazananlar sevinmeli ne de muhalif seçmen üzülmelidir. Zaman umutsuzluğa ve karamsarlığa kapılma zamanı değildir. Bu seçim önemli ve kritik bir seçimdi ancak unutulmamalıdır ki ne ilk ne de son seçimdir."