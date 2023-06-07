|
Dünya

Yedili Masa'nın 'korku projesi' çöktü: Karamollaoğlu'ndan 'son seçim' itirafı

Seçim öncesinde topluma korku pompalayarak bu seçimlerin son seçim olabileceği propagandası yapan Yedili Masa, yaşanan hezimet sonrası ağız değiştirdi. Masanın ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bu seçim önemli ve kritik bir seçimdi ancak unutulmamalıdır ki ne ilk ne de son seçimdir." dedi.

13:24 . 7/06/2023 Çarşamba
AA
Temel Karamollaoğlu.

Temel Karamollaoğlu.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ilk turu 14 Mayıs, ikinci turu ise 28 Mayıs'ta yapıldı.

Her iki seçim sandığından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adı açık ara farkla çıktı.

Seçim döneminde topluma korku pompalayarak oy devşirmeye çalışan Millet İttifakı'nın propagandası tutmadı. Bu seçimlerin son seçim olacağına yönelik Yedili Masa'nın geliştirdiği söylem toplumda karşılık bulmadı. Millet güven ve istikrardan yana tercihini kullandı.

Yaşanan seçim mağlubiyeti sonrası dağılması pamuk ipliğine bağlı hale gelen Yedili Masa'dan dikkat çeken itiraf geldi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, muhalefetin korku stratejini terk ederek seçimlerle ilgili dikkat çeken değerlendirmede bulundu.

"Ne ilk ne de son seçimdir"

Seçimlerin önemine işaret eden Karamollaoğlu,
"Ne tüm değerleri hiçe sayarak seçim kazananlar sevinmeli ne de muhalif seçmen üzülmelidir. Zaman umutsuzluğa ve karamsarlığa kapılma zamanı değildir. Bu seçim önemli ve kritik bir seçimdi ancak unutulmamalıdır ki ne ilk ne de son seçimdir."
ifadelerini kullandı.

#Temel Karamollaoğlu
#Seçim
#Millet İttifakı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kapıkule'de 200 kaçak cep telefonu ele geçirildi