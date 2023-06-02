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Temel Karamollaoğlu Millet İttifakı'nın geleceğiyle ilgili konuştu: Uzun bile sürdü

Seçim mağlubiyeti sonrası Millet İttifakı’nın geleceğiyle ilgili konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Millet İttifakı'nın sürekli olması gibi bir konu olmaz. Millet İttifakı bu sefer uzun sürdü.” dedi.

10:28 . 2/06/2023 Cuma
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Temel Karamollaoğlu

Temel Karamollaoğlu

Türkiye, 14 ve 28 Mayıs seçimlerini geride bıraktı. Sandıktan çıkan sonuca göre Meclis'te çoğunluğu Cumhur İttifakı alırken Cumhurbaşkanlığını da Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Hal böyle olunca özellikle CHP ve İyi Parti'de moraller bozuldu. İki partide de iç hesaplaşma yaşanırken, ittifakın diğer ortağı olan Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'de ise durum farklı. Milletvekilliği seçimine CHP listelerinden giren küçük ortaklar, Meclis'e CHP oylarıyla soktukları vekillerle kazançlı durumda.

CHP dağıttıkça dağıttı: 39 vekil küçük ortaklara gitti

CHP sıralarından seçime giren küçük ortaklardan DEVA 15, Gelecek ve SP de 10’ar, Demokrat Parti 3, TDP ise 1 olmak üzere toplam 39 vekil çıkardı. CHP'nin geçmiş döneme göre milletvekili sayısında azalmaya neden olan formülün ardından Millet İttifakı'nın geleceği merak konusu oldu. Geçtiğimiz gün Meclis'e CHP listelerinden giren Gelecek Partililer, CHP'ye istifa dilekçesini sundu.



#Temel Karamollaoğlu
#Millet İttifakı
#DEVA
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