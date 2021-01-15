Dünya Yemen hükümeti Husilerin Taizde sivilleri infaz ettiğini açıkladı
ORTADOĞU

Yemen hükümeti Husilerin Taiz'de sivilleri infaz ettiğini açıkladı

Yemen hükümeti, Husilerin ülkenin güneybatısındaki Taiz kentinde "barbarca suçlar" işlediğini ve sivilleri idam ettiğini belirtti. Husileri barbarca terör suçu işlemekle suçlayan Enformasyon ve Kültür Bakanı Muammer el-İryani "Husiler ağaçlara astıkları sivillerin cesetleriyle ve barbarca işledikleri terör suçlarıyla insanlığın yüz karası olduklarını gösteriyor" tespitini yaptı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Enformasyon ve Kültür Bakanı Muammer el-İryani Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran destekli Husi milislerin Taiz'in kuzeyindeki El-Hayme bölgesinde evlere baskın düzenleyerek El-Kaide ve DEAŞ'ın yaptığı gibi sivilleri meydanlarda idam ettiğini ifade etti.

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"İnsanlığın yüz karası"

  • Husileri barbarca terör suçu işlemekle suçlayan İryani, "Husiler ağaçlara astıkları sivillerin cesetleriyle ve barbarca işledikleri terör suçlarıyla insanlığın yüz karası olduklarını gösteriyor." tespitini yaptı.

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İryani, uluslararası topluma, Husi milislerin işlediği savaş suçlarını kınama, onları terör listesine alma ve liderlerini cezasız bırakmama çağırısında bulundu. Yemenli insan hakları aktivistleri de günlerdir sosyal medya hesaplarında, ağaçlarda sallanan insan cesetlerinin fotoğraf ve videolarını paylaşarak, Husilerin El-Hayme bölgesinde sivilleri infaz ettiğini dile getiriyor.

Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın

  • Yemen İnsan Hakları ve Özgürlükleri Ağı da, 8 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Husilerin Taiz'in kuzeyindeki El-Hayme bölgesine düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 7 sivilin öldüğü, 11 sivilin yaralandığını kaydetmişti.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

  • Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.
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