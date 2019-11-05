Yemen krizinin sonlanması için önemli adım: Riyad Anlaşması imzalandı Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ile Yemen hükümeti arasında krizi sonlandırması beklenen Riyad Anlaşması imzalandı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen törende imzalar, Yemen Başbakan Yardımcısı Salim el-Hanbeşi ve Güney Geçiş Konseyi temsilcisi Nasır el-Habci tarafından atıldı.

Haber Merkezi 05 Kasım 2019, 18:53 Son Güncelleme: 05 Kasım 2019, 19:04 AA