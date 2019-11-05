Dünya Yemen krizinin sonlanması için önemli adım Riyad Anlaşması imzalandı
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Yemen krizinin sonlanması için önemli adım: Riyad Anlaşması imzalandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ile Yemen hükümeti arasında krizi sonlandırması beklenen Riyad Anlaşması imzalandı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen törende imzalar, Yemen Başbakan Yardımcısı Salim el-Hanbeşi ve Güney Geçiş Konseyi temsilcisi Nasır el-Habci tarafından atıldı.

Haber Merkezi AA
Yemen'in güneyindeki krizi sonlandıracak anlaşma imzalandı.
Yemen'in güneyindeki krizi sonlandıracak anlaşma imzalandı.

Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması imzalandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen törende imzalar, Yemen Başbakan Yardımcısı Salim el-Hanbeşi ve Güney Geçiş Konseyi temsilcisi Nasır el-Habci tarafından atıldı.

  • İmza töreninde Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın yanı sıra Yemenli, Arap ve yabancı siyasiler de hazır bulundu.

Anlaşmada ana maddelerin yanı sıra siyasi, ekonomik, askeri ve güvenlik düzenlemeleriyle ilgili ek maddeler yer alıyor.

Yemen'in güneyinde ne olmuştu?

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta geçici başkent Aden'de, daha sonra da Ebyen ve Şebve'de kontrolü ele almıştı.

  • Bölgedeki çatışmalar sonucunda hükümet güçleri, söz konusu kentleri yeniden ele geçirmiş ancak BAE'nin hava saldırılarının ardından Aden ile Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar tekrar Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin denetimine girmişti.

Güney Geçiş Konseyinin geçici başkent Aden'i ve çevre vilayetleri ele geçirmesinin ardından Suudi Arabistan, konseye ve hükümete diyalog çağrıları yapmıştı.

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