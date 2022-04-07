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Dünya Yemen ordusu Husiler ateşkesi 136 kez deldi
ORTADOĞU

Yemen ordusu: Husiler ateşkesi 136 kez deldi

Yemen ordusu, yapılan ateşkesin ardından Husilerin 8 ilde 136 kez ateşkesi deldiklerini açıkladı. Ordu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İranlı Husi milisleri; Marib, Cevf, Sade, Hudeyde, Hacce, Dali, Lahic ve Taiz kentlerinde ateşkesi delmeyi sürdürdüler" ifadeleri yer aldı. Husilerin ayrıca ateşkesten istifade ederek Marib ve Cevf illerindeki cephelere takviyelerde bulundukları belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Yemen ordusu: Husiler ateşkesi 136 kez deldi
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Yemen ordusu basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "İranlı Husi milisleri, Marib, Cevf, Sade, Hudeyde, Hacce, Dali, Lahic ve Taiz kentlerinde ateşkesi delmeyi sürdürdüler." ifadesi yer aldı.

'ATEŞKESTEN İSTİFADE ETTİLER'

  • Ateşkesin insansız hava araçları ve ağır silahlarla düzenlenen saldırıların yanı sıra kara operasyonlarla delindiği kaydeden açıklamada, söz konusu saldırıların 5 Nisan'da bir gün içinde olduğuna işaret edildi. Husilerin ayrıca ateşkesten istifade ederek Marib ve Cevf illerindeki cephelere takviyelerde bulundukları belirtildi.

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İKİ AY SÜRELİ ATEŞKES

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Yemen hükûmeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

  • Yemen'de ateşkesin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'da başlayacağını aktaran Grundberg, tarafların, akaryakıt gemilerinin Hudeyde limanlarına girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükûmetine destek veriyor.

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