Yemen ordusu: Husiler ateşkesi 136 kez deldi

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Barış için elimizden geleni yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki günkü MKYK’da Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili mesajlar verdi. Savaşı dikkatle izlediklerini belirten Erdoğan’ın, “Huzur ve barıştan yanayız. Bunun için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz” dediği öğrenildi. Erdoğan toplantıda gıda manipülasyonu ve fahiş fiyat artışlarına da değindi. Fahiş kazanç peşinde koşanlar ile stokçuların üzerine amansız gidileceğini ifade eden Erdoğan, KDV indirimlerinin uygulanıp uygulanmadığının tespiti için denetimlerin artırılmasını ve sonuçların rapor haline getirilmesini istedi.