Dünya Yemen ordusu İran destekli Husilere ait 2 insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu
ORTADOĞU

Yemen ordusu İran destekli Husilere ait 2 insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu

Orduya ait enformasyon merkezinden konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, hava savunma güçlerinin, Marib ve Taiz illerinde Husilere ait 2 İHA'yı düşürdüğü ifade edildi. Husilerden ise konuya dair bir açıklama yapılmadı. Olayın, Yemen'de hükümet ile Husiler arasındaki ateşkesin sonra ermesinden sadece birkaç gün sonra yaşanması dikkati çekiyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Yemen ordusu İran destekli Husilere ait 2 insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu
Arşiv.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan'da Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı.

Yemen hükümeti ile Husilerin kabul ettiği ateşkes metnine göre, 6 ay devam eden ateşkesin süresi 2 Ekim'de yerel saatle 19.00'da sona ermişti.

Yerel kaynaklar, 2 Ekim'de ateşkesin sona ermesiyle Marib, Taiz ve diğer bazı bölgelerdeki cephelerde hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında şiddetli çatışmalar çıktığını aktarmıştı.

Yemen'de Husiler Marib kentine füze ve İHA'larla saldırdı: 8 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA
Yemen'de Husiler Marib kentine füze ve İHA'larla saldırdı: 8 kişi hayatını kaybetti

Yemen'deki İran destekli Husiler: Marib ve Cevf'te ABD yapımı iki İHA düşürdük
GÜNDEM
Yemen'deki İran destekli Husiler: Marib ve Cevf'te ABD yapımı iki İHA düşürdük
Kadıköyde zafer Fenerbahçenin

Kadıköy'de zafer Fenerbahçe'nin

​Temsilcimiz, Rum takımı AEK Larnaca'yı mağlup etti ve lider oldu.
Monacodan eli boş dönüyoruz

Monaco'dan eli boş dönüyoruz

Trabzonspor, Avrupa Ligi üçüncü maçından mağlubiyetle ayrıldı.
Kremlin: Zelenskiynin Rusyaya saldırma yönündeki açıklamaları dünya savaşını başlatma çağrısı

'Tam normalleşme hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum.'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.