Yemen ordusundan Husilere operasyon: Stratejik noktalarda kontrolü sağladılar

Yemen ordusu ülkenin kuzeydoğusunda Suudi Arabistan sınırında yer alan Hacce ilinde Husilerin elindeki bazı stratejik noktalarda kontrolü sağladığını duyurdu.

Yemen ordusuna ait "September Net" sitesinde yer alan haberde, ordu birliklerinin Hacce iline bağlı Harad sınır bölgesindeki İran destekli Husilere operasyon düzenlediği belirtildi.

Husi milislerin can ve ekipman kaybıyla sonuçlanan operasyonda, Harad'daki bazı stratejik noktalarda kontrolün sağlandığı bilgisi paylaşıldı.

HUSİLERE AİT İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Haberde ayrıca ordu birliklerinin Husilere ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü ifade edildi.

Suudi Arabistan sınırında yer alan Hacce ili 2014'ün sonlarından bu yana büyük ölçüde Husilerin denetiminde bulunuyor. Yemen ordusu ise ildeki bazı bölgeleri kontrolü altında tutuyor.

BAŞKENT SANA 6 YILDIR HUSİLERİN ELİNDE

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.