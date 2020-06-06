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Yemen savaşı ve uluslararası toplum: Biz nerede duruyoruz?

Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) 'Yemen Savaşı ve Uluslararası Toplum: Biz Nerede Duruyoruz?' konulu programı 7 Haziran Pazar günü YouTube'dan canlı olarak yayınlanacak. Prof. Dr. Zekeriya Kurşun'un moderatörlüğünde gerçekleşecek olan programda Türkiye Yemen Derneği Başkanı Mohammed Humaykani ve Türkiye Cumhuriyeti Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman konuşmacı olarak katılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) YouTube üzerinden gerçekleştirdiği yayınlara bir yenisini ekliyor.

Yemen’de devam eden iç savaş ve yürütülen operasyonlar, ülkede her alanda büyük bir yıkıma yol açmaya devam ediyor. KASAM da 7 Haziran Pazar günü 'Yemen Savaşı ve Uluslararası Toplum: Biz Nerede Duruyoruz?' konulu program bir program yapacak. Canlı olarak saat yayınlancak program 19.30 gerçekleştirilecek.

Prof. Dr. Zekeriya Kurşun'un moderatörlüğünde gerçekleşecek olan programda Türkiye Yemen Derneği Başkanı Mohammed Humaykani ve Türkiye Cumhuriyeti Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman konuşmacı olarak katılacak.

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