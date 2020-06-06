Darbeciler gelen yardımları savaş için kullandılar

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Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) 'Yemen Savaşı ve Uluslararası Toplum: Biz Nerede Duruyoruz?' konulu programı YouTube'dan canlı olarak yayınlandı. Prof. Dr. Zekeriya Kurşun'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa Türkiye Yemen Derneği Başkanı Mohammed Humaykani ve Türkiye Cumhuriyeti Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman konuşmacı olarak katıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mohammed Humaykani
Mohammed Humaykani

Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) YouTube üzerinden gerçekleştirdiği yayınlara bir yenisini ekledi.

Yemen’de devam eden iç savaş ve yürütülen operasyonlar, ülkede her alanda büyük bir yıkıma yol açmaya devam ediyor. KASAM da 'Yemen Savaşı ve Uluslararası Toplum: Biz Nerede Duruyoruz?' konulu program bir program yapıyor. Canlı olarak yayınlanacak program 19.30 başladı.

Prof. Dr. Zekeriya Kurşun'un moderatörlüğünde gerçekleşecek olan programa Türkiye Yemen Derneği Başkanı Mohammed Humaykani ve Türkiye Cumhuriyeti Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman konuşmacı olarak katıldı.

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