Dünya Yemende dikkat çeken yasak Artık döviz kullanılmayacak
ORTADOĞU

Yemen'de dikkat çeken yasak: Artık döviz kullanılmayacak

Yemen hükümeti, ülke içindeki işlemlerde döviz kullanılmasını yasakladı. Karar hükümetin döviz kurları üzerindeki spekülasyonları frenleme ve yerel para biriminin yabancı paralar karşısında değer kaybetmesini durdurma çabalarının bir parçası olarak alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Yemende dikkat çeken yasak: Artık döviz kullanılmayacak
Foto/arşiv

Hükümet, dövizin kullanımına getirdiği yasağı yazılı açıklama ile duyurdu.

Açıklamaya göre, karar hükümetin döviz kurları üzerindeki spekülasyonları frenleme ve yerel para biriminin yabancı paralar karşısında değer kaybetmesini durdurma çabalarının bir parçası olarak alındı.

Ülke içindeki tüm mal alım ve satım, hizmet, sözleşme ve alışveriş anlaşmalarındaki işlemlerde ulusal paranın kullanılması kararının alındığı vurgulanan açıklamada, dövizin yerel olarak kullanımının yasaklandığı ancak uluslararası anlaşmalardan doğan işlem ve yükümlülüklerle sınırlandırıldığı kaydedildi.

Yemen hükümeti, yerel para birimindeki keskin düşüşe engel olmak amacıyla, 17 Ekim'de ülkede finansal işlemleri durdurma kararı almıştı.

Bir gün önce de Yemen Merkez Bankası, başkent Aden'deki 54 döviz bürosunun çalışma ruhsatını iptal ettiğini açıklamıştı.

Uzun süredir iç savaşın devam ettiği Yemen'de yerel para birimi döviz karşısında rekor düşüş yaşıyor. Ülkede bugün itibarıyla ABD doları 1380 riyalden işlem görüyor.

Yemen riyalinin rekor seviyedeki değer kaybı, halkın düşük alım gücünü daha da zayıflatırken, ülkede fakirlik oranının da yüzde 80'lere ulaştığı belirtiliyor.

İç savaşın başladığı yıllarda 1 dolar 215 Yemen riyali iken, son olarak 11 Ekim'de yaşanan hızlı değer kaybı neticesinde 1250 riyal sınırını aşmış ve Şebve ilindeki döviz büroları kepenk kapatmıştı.

Atina’da provokatif anlaşma
DÜNYA
Atina’da provokatif anlaşma

Almanya’ya Kuzey Akım-2 ültimatomu
DÜNYA
Almanya’ya Kuzey Akım-2 ültimatomu

Karadeniz’de ABD-Rus gerilimi
DÜNYA
Karadeniz’de ABD-Rus gerilimi
Alkollüyüm o zaman

'Alkollüyüm o zaman'

​Alkollü sürücü ile polis arasındaki diyalog gülümsetti.
Artık dövizkullanılmayacak

Artık döviz
kullanılmayacak

​Yemen hükümetinden dikkat çeken yasak.
Alev topuna döndü

Alev topuna döndü

​Küçükçekmece'de bin metrekarelik lokalde korkutan yangın.
E-5'de feci kaza

E-5'de feci kaza

​Ticari taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Ahmet Güneştekin çiçek mi açıyor?

Ahmet Güneştekin çiçek mi açıyor?

​Ömer Lekesiz, Diyarbakır'da açılan Hafıza Odası sergisini yazdı.
Borsa İstanbul’a atılım endeksi geliyor

Borsa İstanbul’a atılım endeksi geliyor

​Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun açıkladı.

Kudüs'ü Filistin'den koparma planı

Kudüs'ü Filistin'den koparma planı

​Dünyanın suskunluğu ve ABD desteğini fırsat bilen İsrail, işgalde yeni aşamaya geçiyor.

7 kritik anlaşma

7 kritik anlaşma

Türkiye, Nijerya ile işbirliğini güçlendiriyor.​
Yüzde 5 büyüme tek haneli enflasyon

Yüzde 5 büyüme tek haneli enflasyon

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 2022 hedeflerini açıkladı.
Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Kılıçdaroğlu'na sert tepki

"​FETÖ ve PKK'yı bitirdik diye mi hesap soracaksın?"
Bu hadsizlik terbiyesizliktir

Bu hadsizlik terbiyesizliktir

​Numan Kurtulmuş, Osman Kavala için mahkemeye baskı yapan elçilere tepki gösterdi.
Belediyeden vekile 45 milyon lira

Belediyeden vekile 45 milyon lira

​Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP'li vekili ihya etti.
İlk Aksungur SİHA Donanma’ya

İlk Aksungur SİHA Donanma’ya

Mavi Vatan'a yeni muhafız geldi.
İdlib’de katliam Şam’da patlama

İdlib’de katliam Şam’da patlama

​Esed rejimi İdlib'de pazar yerine saldırdı: 10 sivil öldü
Paralel NATO ve Türkiye

Paralel NATO ve Türkiye

Yeni NATO, Türkiye'nin güneyinde PKK devletine izin vermesini istiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.