Yemen'de esir takasının ilk aşaması tamamlandı

Türkiye-Suriye ilişkinlerinin iyileşmesi gündemdeki yerini korurken konuya ilişkin Rusya'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin iyileşmesinin, bölgedeki durumda önemli değişiklikler oluşturacağını belirtti. Türkiye-Suriye ilişkilerinin iyileşmesinin bölgedeki durumu değiştireceğini ifade eden Lavrov, "Bunu her türlü teşvik etmeye ve desteklemeye hazırız. Toprak bütünlüğü ilkelerini, bu 4 ülkeden hiçbiri tartışmıyor. Bu da diyaloğu uzman düzeyinden dışişleri bakanları düzeyine çıkarmamız için iyi koşullar yaratıyor." dedi.