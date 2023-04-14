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Dünya

Yemen'de esir takasının ilk aşaması tamamlandı

Yemen hükümeti ile Husilerin 20 Mart'ta anlaşmaya vardığı esir değişimi anlaşmasının ilk aşaması tamamlandı. Yemen hükümetince yapılan açıklamada, takasın ilk aşaması kapsamında bugün Husilerden 250, Yemen hükümetinden 70 kişinin serbest bırakıldığı belirtildi.

20:21 . 14/04/2023 Cuma
AA
Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir takası başladı.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir takası başladı.

Yemen hükümeti, İran destekli Husiler ile yürütülen esir değişimi anlaşmasının ilk aşamasının tamamlandığını duyurdu.

Yemen hükümetinin Esir ve Tutuklu Müzakere Heyeti Üyesi Macid Fedail, AA muhabirine yaptığı açıklamada, esirleri taşıyan Uluslararası Kızılhaç'a (ICRC) bağlı iki uçağın Sana'dan Aden'e, iki uçağın da aynı zamanda Aden'den Sana'ya ulaştığını belirtti.

Takasın ilk aşaması kapsamında bugün Husilerden 250, Yemen hükümetinden 70 kişinin serbest bırakıldığını ifade eden Fedail, takas sürecinin ikinci aşamasının yarın devam edeceğini aktardı.

Toplam 887 kişinin serbest bırakılması öngörülüyor

Yemen hükümeti ile Husiler, Birleşmiş Milletler gözetiminde 11 Mart'ta İsviçre'de esir takası görüşmelerine başlamıştı.

Taraflar müzakereler sonucu 20 Mart'ta, aralarında 4 gazeteci ile tanınmış siyasi, askeri ve güvenlik yetkililerinin de bulunduğu 887 kişinin karşılıklı olarak serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmıştı.



#Husiler
#Yemen
#esir takası
23 dakika önce
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