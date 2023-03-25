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Dünya

Yemen'de Savunma Bakanı'nın konvoyuna İHA'lı suikast girişimi

Yemen Savunma Bakanı Muhsin ed-Dairi'nin konvoyuna Husiler tarafından insansız hava aracıyla (İHA) suikast girişiminde bulunulduğu bildirildi. Savunma Bakanı Dairi'nin saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtilirken aracının ise hasar gördüğü açıklandı.

16:13 . 25/03/2023 Cumartesi
AA
Yemen Savunma Bakanı Muhsin ed-Dairi

Yemen Savunma Bakanı Muhsin ed-Dairi

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Husiler, Savunma Bakanı Dairi'nin Taiz'in batısındaki El-Kedha bölgesinde seyir halinde olan konvoyuna bomba yüklü İHA ile saldırı düzenledi.

Konvoyda bulunan Yemen Savunma Bakanı Dairi ile Genelkurmay Başkanı Sağir bin Aziz ve Taiz Valisi Nebil Şemsan'ın yara almadan kurtulduğu belirtildi.


Aynı saldırıda konvoyda bulunan korumalardan bir askerin öldüğü, iki askerin de yaralandığı kaydedildi. Saldırıda Savunma Bakanı Dairi'nin aracının hasar gördüğü ifade edildi.

Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.​​​​​​​


Öte yandan Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Husileri, Marib kentinde yüzlerce ailenin yerlerinden edilmesine yol açan askeri gerilimi tırmandırmakla suçladı.


Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.


Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.




#Husiler
#Savunma Bakanı
#Yemen
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