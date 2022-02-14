Dünya Yemendeki Husiler Koalisyon güçlerinin saldırısı sonucu uluslararası iletişim kesildi
ORTADOĞU

Yemen'deki Husiler: Koalisyon güçlerinin saldırısı sonucu uluslararası iletişim kesildi

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin başkent Sana'daki telekomünikasyon şirketini hedef alması sonucu ülke genelinde uluslararası iletişimin kesildiğini bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Yemendeki Husiler: Koalisyon güçlerinin saldırısı sonucu uluslararası iletişim kesildi
Yemen'deki Husiler: Koalisyon güçlerinin saldırısı sonucu uluslararası iletişim kesildi.

Husilerin sözde İletişim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Arap koalisyon güçlerinin Sana'daki Yemen Uluslararası Haberleşme Şirketine hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Saldırı sonucu tüm teknik teçhizatın ve binanın zarar gördüğü kaydedilen açıklamada, uluslararası iletişim hizmetlerinin de kesintiye uğradığı ifade edildi.

Husiler, hükümetin kontrolü altındaki bölgeler dahil olmak üzere ülkenin genelinde internet ve iletişim hizmetlerini kontrol ediyor.

Arap koalisyonu: İHA sistemlerinin bulunduğu bina vuruldu

Arap koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada ise Sana'da bulunan İletişim Bakanlığının "düşmanca amaçlarla kullanılması" nedeniyle hedef alındığını duyurdu.

Açıklamada, Husilerin insansız hava araçları (İHA) sistemlerinin yer aldığı binaya hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler BAE’yi vurdu: Körfezde gerilim
DÜNYA
Husiler BAE’yi vurdu: Körfezde gerilim

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog füze saldırısına rağmen BAE ziyaretine devam edecek
DÜNYA
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog füze saldırısına rağmen BAE ziyaretine devam edecek
Diyarbakırda ele geçirildi

Diyarbakır'da
ele geçirildi

​300 bin liraya satacaklardı.
Dev yarıklar oluştu

Dev yarıklar oluştu

​İstanbul'da korkutan görüntü: Her geçen gün büyüyor.
Mustafa Sarıgül muhalif medyaya çağrıda bulundu: Samimiyseniz beni de çıkarın

Saklı tarih ortaya çıkacak

Saklı tarih ortaya çıkacak

​Düzce'de turizme Konuralp dopingi.

​Mantar toplarken buldu: En ufağı 12 kilogram geliyor.

​İndirimi fiyatlara yansıtmayan marketlere af yok.

Sultangazi'de esnafın köpeğine saldırdı.

​Omicron'un üç yeni semptomu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.