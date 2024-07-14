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Yemen'deki Husilerden intikam yemini: İsrail'e ve destekçilerine karşı operasyonlarımızı genişleteceğiz

Terör devleti İsrail'in Filistinlilere yönelik dün gerçekleştirdiği katliamların ardından Husilerden 'intikam yemini' açıklaması geldi. Husi güçlerinin "Filistin halkının intikamını almak için elinden geleni yapacağını" belirten Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Siyonist katil İsrail'e ve destekçilerine karşı askeri operasyonlarını genişleteceklerini açıkladı.

00:14 - 14/07/2024 dimanche
Güncelleme: 00:23 - 14/07/2024 dimanche
AA
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri

Yemen'deki Husiler, İsrail'e ve destekleyen ülkelere yönelik "askeri operasyonlarını genişleteceklerini" açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medyadan, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus bölgesinin batısında “güvenli olduğunu” iddia ettiği El Mevasi bölgesine ve Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bulunan El-Ebyad Camisi'ne yönelik saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

"Askeri operasyonlarımızı genişleteceğiz"

Açıklamada, "Silahlı Kuvvetler (Husiler), sonuncusu siyonist düşmanın yüzlerce şehit ve yaralıya yol açtığı Gazze'deki durumla ilgili son gelişmeleri takip ediyor." ifadelerine yer verdi.

Husi güçlerinin "Filistin halkının intikamını almak için elinden geleni yapacağını" belirten Seri, bu doğrultuda gerekli adımların atılacağını belirtti.

Seri, "Silahlı Kuvvetler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları duruncaya kadar İsrail'e ve destekçilerine karşı askeri operasyonlarını genişletmekten çekinmeyecektir." şeklinde tepki gösterdi.

Son olarak, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus bölgesinin batısında “güvenli olduğunu” iddia ettiği El Mevasi bölgesine saldırılarda 90 Filistinlinin hayatını kaybettiği, Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bulunan El-Ebyad Camisi'ne yapılan saldırıda 18 can kaybı olduğu açıklandı.

Husiler İsrailli şirketlere bağlı gemilere saldırılarını sürdürüyor

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.



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