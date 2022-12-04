Dünya Yemenden İran açıklaması İHAlarıyla petrol tesislerini vuruyorlar
ORTADOĞU

Yemen'den İran açıklaması: İHA'larıyla petrol tesislerini vuruyorlar

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, ülkesindeki petrol tesisleri ve tankerlerin, İran'a ait insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını söyledi. Mubarek, İran'ın bu saldırılardaki amacının arka planını da açıkladı.

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Yemenden İran açıklaması: İHAlarıyla petrol tesislerini vuruyorlar
Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek

Yemen'in resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Yemen Dışişleri Bakanı Bin Mubarek, İtalya'nın başkenti Roma'da bu yıl 8'incisi düzenlenen MED Akdeniz Diyalog Forumu kapsamında ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley ile bir araya geldi. Görüşmede, "Tahran'ın Yemen'deki rolünün" ele alındığı vurgulandı.

İRAN, HUSİLERE İHA VE SİLAH DESTEĞİNİ KESSİN

Yemenli Bakan Bin Mubarek, "Tahran'ın Husi milislerine verdiği desteğe ve Husilere başta İHA'lar olmak üzere İran silahlarının gönderilmeye devam etmesine" dikkati çekti.

"TANKERLER VE TESİSLER İRAN İHA'LARIYLA HEDEF ALINIYOR"

Bunun Yemen'deki krizi şiddetlendirdiğini, bölgedeki güvenliği, barışı, uluslararası denizciliği ve petrol arzını tehdit ettiğini söyleyen Bin Mubarek, "Yemen'deki petrol tesisleri ve tankerleri, İran İHA'larıyla hedef alınıyor." şeklinde konuştu.

AMAÇ, YEMEN'DE YAŞANAN İNSANİ KRİZİ ARTIRMAK

Bin Mubarek, "Husi milislerin bununla Yemen halkına ekonomik abluka uygulamayı ve ülkedeki insani krizi şiddetlendirmeyi amaçladığını" vurguladı. İran ve Husiler'den konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

İSYANCI HUSİLER PETROL LİMANLARINI VURUYOR

Yemen'deki İran destekli Husiler, ekim ayında Hadramevt ilinin idari merkezi Mukella kentinde bulunan Dabbe Petrol Limanı ile Şebve ilindeki En-Nuşeyme Petrol Limanı'nı, 9 Kasım'da da Kuna Limanı'nı hedef almıştı.

Husilerden yapılan açıklamada, "Dabbe Limanı'ndan ham petrol yağmalamaya çalışan bir gemiyi önlemek için küçük bir uyarı olarak saldırıyı gerçekleştirdik." sözleri kaydedilmişti. Saldırı, uluslararası düzeyde kınanırken Husilere gerilimi tırmandırmama ve bu tür saldırılara son verme çağrıları yapılmıştı.

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