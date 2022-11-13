Dünya Yemenden İrana silah ve uyuşturucu suçlaması
ORTADOĞU

Yemen'den İran'a 'silah ve uyuşturucu' suçlaması

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre Bakan İryani, ülkesinin güneyindeki Sokotra Adası'nda dün uyuşturucu taşıyan, İran'a ait geminin ele geçirilmesine tepki gösterdi. Geçmiş yıllarda da uyuşturucu kaçakçılığı ve ticaretine karışan İranlı denizcilerin yakalandığını ve gemilerine el konulduğunu hatırlatan İryani, bunların bölgedeki milisler için ana finansman kaynağı olarak kullanıldığını, gençlerin terör eylemlerine yönlendirildiğini ve hedef ülkelerdeki insan kaynağının yok edildiğini söyledi.

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Haber Merkezi AA
Yemenden İrana silah ve uyuşturucu suçlaması
Arşiv

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre Bakan İryani, ülkesinin güneyindeki Sokotra Adası'nda dün uyuşturucu taşıyan, İran'a ait geminin ele geçirilmesine tepki gösterdi.

Geçmiş yıllarda da uyuşturucu kaçakçılığı ve ticaretine karışan İranlı denizcilerin yakalandığını ve gemilerine el konulduğunu hatırlatan İryani, bunların bölgedeki milisler için ana finansman kaynağı olarak kullanıldığını, gençlerin terör eylemlerine yönlendirildiğini ve hedef ülkelerdeki insan kaynağının yok edildiğini söyledi.

İran'ın, Yemen topraklarını silah, insansız hava araçları ve uyuşturucu sevkiyatıyla doldurmaya devam ettiği suçlamasında bulunan İryani, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler'e (BM), BM Güvenlik Konseyindeki daimi üyelere, BM ve ABD'li temsilcilere, İran'ın BM'nin ilgili kararları ve uluslararası sözleşmelerini apaçık ihlal ederek silah ve uyuşturucu kaçakçılığını sürdürmesi ve ülkesinin içişlerine müdahalesi karşısında net bir tutum sergilemeleri çağrısında bulundu.

Yemen resmi ajansı SABA'nın dün emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberde, ülkenin güneyindeki Sokotra Adası'nda uyuşturucu taşıyan, İran'a ait geminin ele geçirildiği bildirilmişti.

Ele geçirilen uyuşturucunun miktarına ilişkin bilgi verilmeyen haberde, geminin gerekli yasal prosedürlerin tamamlanması için Sokotra'ya bağlı Hadibu Limanı'nda tutulduğu belirtilmişti.

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