Dünya Yemeni parçaladılar
ORTADOĞU

Yemen’i parçaladılar

Suudi Arabistan ve BAE destekli koalisyonun 4 yıldır süren Yemen müdahalesi ülkeyi uçuruma sürüklüyor. Müdahale sonucu derin insani kriz yaşanırken, ülkenin siyasi birliği de her geçen gün parçalanıyor. Son olarak, Hadi hükümeti ve Güney Geçiş Konseyi arasında Riyad’da imzalanan anlaşma sonucu ülke resmen üçe bölünmüş oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yemen’i fiilen üçe bölen anlaşmanın imzası sırasında, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed (solda), Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (ortada) ve Yemen Cumhurbaşkanı Mansur Hadi (sağda) hazır bulundu.
Yemen’i fiilen üçe bölen anlaşmanın imzası sırasında, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed (solda), Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (ortada) ve Yemen Cumhurbaşkanı Mansur Hadi (sağda) hazır bulundu.

Yemen hükümeti ile ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasındaki çatışmaları sona erdiren Riyad Anlaşması önceki gün imzalandı ancak ülkedeki parçalanmış yapı ortadan kalkmak yerine daha da arttı. Yemen, 2014’te Husilerin başkent Sana’ya doğru ilerlemesi ve sonrasında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başını çektiği Arap Koalisyonu’nun askeri müdahalesiyle yıllar süren savaşta büyük yıkıma uğradı. Savaş sırasında dengeler sürekli değişirken, müttefik ülkeler Suudi Arabistan ve BAE’nin karşılıklı desteklediği güçlerin karşı karşıya gelmesi Yemen’deki çatışmayı daha da derinleştirdi.

GÜÇ PAYLAŞIMI

Hadi hükümeti ve GGK, son dönemde Suudi Arabistan’ın ara buluculuğunda “Riyad Anlaşması” adı altında bir güç paylaşımı konusunda anlaştı ve taraflar önceki gün anlaşmayı imzaladı. Anlaşma sonrasında İran’ın da desteklediği Husilerin kuzeyde hakim olduğu ve karşılarında Hadi hükümeti, Suudi Arabistan güçleri ve BAE’nin desteklediği Güney Geçiş Konseyi’nin güney, bazı batı ve doğu bölgelerinde etkin olduğu parçalı bir Yemen fotoğrafı ortaya çıktı

YENİ HAKİMİYET ALANLARI OLUŞTU

Anlaşmayla Yemen’de üç farklı gruba ait hakimiyet alanları oluştu. Riyad destekli Hadi hükümeti Mahra, Hadramavt, Şebve, Dali, Lahac, Sokotra’da hakimiyet kurarken, BAE’nin desteklediği GGK ise geçici başkent Aden ile Ebyen’i elinde tutuyor. İran’ın da desteklediği Husiler ise Sana, Sada, Amran, Reyme, Zemar, Hacce, Hudeyde, Mahvit ve İbb bölgelerini yönetiyor.

ANLAŞMANIN UYGULANMASI

Anlaşma, imzalar atıldıktan sonra en geç 30 gün içinde teknokrat bir hükümetin kurulmasını, 24 bakanlıktan 12’sinin güneylilere verilmesini, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi’nin 15 gün içinde Aden’e bir Emniyet Müdürü, 30 gün içinde de Ebyen ile Dali kentlerine birer vali atamasını içeriyor.

  • Ölü doğdu
  • Husi güçleri ise Yemen hükümeti ile ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasında dün imzalanan Riyad Anlaşması’nın “ölü doğduğunu ve uygulanmayacağını” ileri sürdü. Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde yürütülen Yemen barış görüşmelerinde Husileri temsil eden heyette yer alan Hamdi Asım, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da önceki gün imzalanan anlaşmanın uygulanması noktasında ciddi sorunlar yaşanacağını iddia etti. Asım, “Bu anlaşma ölü doğmuştur ve uygulanmayacaktır. Anlaşmanın kapsamı belli bölgelerle sınırlıdır ve bu bölgeler için de taraflara tatmin edici bir çözüm sunamamıştır.” ifadelerini kullandı.

Cenevre’de müzakere İdlib’de bomba!
DÜNYA
Cenevre’de müzakere İdlib’de bomba!
Aslan darmadağın!

Aslan darmadağın!

​Galatasaray, 6-0 yenildiği maçta Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
PKKnın kimyasal yalanı ortaya çıktı

PKK'nın kimyasal
yalanı ortaya çıktı

​Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünden cevap geldi.
ABD ziyareti netleşti

ABD ziyareti netleşti

Erdoğan ve Trump ziyaret öncesi telefonda görüştü.
Arınç'ın yerinde <br>olsam istifa ederdim

Arınç'ın yerinde
olsam istifa ederdim

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan TVNET'te konuştu.
Analiz sonuçları <br>belli oldu

Analiz sonuçları
belli oldu

​İstanbul Tarım Müdürlüğü sonuçları açıkladı.
Yakında yeni <br>bilgiler açıklayacağız

Yakında yeni
bilgiler açıklayacağız

Bakan Hulusi Akar'dan dikkat çeken açıklama.

Bin 300 <br>uçuşu iptal etti

Bin 300
uçuşu iptal etti

​İptallerden 180 bin yolcu etkilenecek.
Havada asılı bir şehir

Havada asılı bir şehir

​Yunanistan'ın masalsı bir bölgesi Meteora.
Siyanür içtikleri tespit edildi

Siyanür içtikleri tespit edildi

4 kardeşin ölümü hakkında ön otopsi raporu açıklandı.

Anne ve baba gözaltına alındı

Anne ve baba gözaltına alındı

3 çocuk apartmanın giriş katına terk edilmişti.
Dolmuşçu <br>her yerde aranıyor

Dolmuşçu
her yerde aranıyor

​1 milyon liralık altın emanet edilen dolmuşçu sırra kadem bastı.
Desteğimiz tam

Desteğimiz tam

​Bahçeli, Cumhurbaşkanı'nın ABD ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.
Bağdadi'nin eşini de yakaladık!

Bağdadi'nin eşini de yakaladık!

​Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik bilgiyi ilk kez açıkladı.
O terörist TBMM'ye girmiş

O terörist TBMM'ye girmiş

​CHP'li Ağbaba'nin PYD'li teröriste propaganda yaptırdığı görüntüler çıktı.
Eşleşmeler belli oldu

Eşleşmeler belli oldu

Türkiye Kupası'nda kura çekimi gerçekleştirildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.